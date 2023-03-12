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宮廷劇常叫「萬歲爺、娘娘」在唐朝查無此人！亂叫小心仗刑一百

▲▼ 武則天,武媚娘。（圖／翻攝自微博）

▲宮廷劇演的不是真的！唐朝宮廷稱謂很多，叫錯等於大不敬，可能杖刑一百、流放千里，甚至滿門抄斬。（圖／翻攝自微博）

文／覃宜明
摘自／究竟出版《一日看盡長安花：大唐沉浸式生活體驗

唐朝的規矩很多，皇宮內苑尤其多。要是寫一本唐朝的規矩寶典，三百頁可能還寫不完；就算寫下來，你也背不起來。

特別是稱呼，要是搞錯了，輕則鬧個大笑話，讓對方沒面子；重則引起對方的報復，終結你的職業生涯。當然了，如果犯了皇帝的忌諱，就得頂個「大不敬」的罪名，杖刑一百、流放千里，甚至滿門抄斬也是有可能的。

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根據學者統計，唐朝皇帝的稱謂有數十種，其中有褒義有貶義，還有中性的。先別覺得頭大，大部分稱謂都要分場合，我們聊幾個最常見的吧。

▲▼唐朝皇帝。（圖／百度百科）

▲在唐朝，稱呼皇帝為「聖人」絕不會犯錯。（圖／百度百科）

首先是「聖人」。這個稱呼最早出現在《易經．說卦》：「聖人南面而聽天下，向明而治。」所謂的聖人，就是君主、人間最高統治者的意思。有了這層含義，聖人自然成為皇帝的專利。

比如隋文帝楊堅，深受少數民族首領的尊敬，撈了個「聖人可汗」的頭銜。唐太宗李世民也有個「天可汗」的稱謂。兩者比起來，隋文帝的規格還是更高些；至少在唐朝，皇帝們更喜歡聖人的稱呼。

拋開人間最高統治者的含義，聖人其實還有兩層高端、神祕的寓意。

首先，唐朝皇室信奉道教，上古神仙修煉，要經歷賢人、聖人、至人、真人四個境界。皇帝們要比肩老子是不可能的，能達到聖人境界，也算是一種修行。

其次，孔子、孟子、莊子等人是中國民間的賢德聖人，如果稱呼能和他們沾上邊，皇帝們的形象就顯得高大偉岸，絕世超群了。

不管任何場合，你叫皇帝「聖人」，絕對不會犯錯。

在古裝電視劇裡，你可能經常聽到「大家」這樣的稱呼。提醒你，這是皇帝侍從的專屬稱呼。

在正式場合裡，如果你想拍皇帝的馬屁，可以叫聖上、聖君、聖天子；如果只是一般的稱呼，可以叫主上、陛下、皇帝、皇帝陛下。

至於「皇上」「萬歲」或「萬歲爺」這些在電視劇裡出現頻率最高的稱呼，在唐朝都還沒有。如果要叫「萬歲」，得等到大朝賀、大典禮的場合，而且是所有朝臣一起高喊「萬歲萬歲萬萬歲」。當時，還沒有朝臣有勇氣單獨稱呼皇帝為「萬歲」。

穿越到古代，難免碰到昏庸暴虐的皇帝，比如殺伐太多、為政暴虐、貪戀錢財、欺凌百姓，如果你詞彙貧乏的話，喊他們一聲「昏君」就很到位了。不過，唐朝百姓懂得的詞彙比我們豐富得多。他們在編寫史書、傳記和小說時，會用到很多詞，比如獨夫、昏主、驕主、暗君、庸君、虐主、僻王、邪主。尤其是「邪主」，已經叫出了江湖魔頭的味道。

皇帝也有專門的自稱。如果你是皇帝，可以仿效秦始皇自稱為「朕」，這是使用頻率最高的。如果想復古，可以自稱「寡人」。當然了，寡人的含義是寡德之人，帶有自謙的味道，如果是自信心爆棚的皇帝，一般是不會這麼稱呼自己的。如果你想玩點新鮮的，可以自稱「沖人」。

以上都是口頭稱呼。皇帝祭祀天地、寫祝文時，經常會用到「嗣天子」「嗣天子臣」「嗣皇帝臣某」這樣的稱謂。不管怎麼說，古代的人們認為，皇帝能夠主宰人間，都是老天爺的意思。對待自己的老闆，謙遜一點是應該的。

如果皇帝追封或祭祀先祖，經常會用到「朕小子」「餘小子」「予小子」這樣的稱謂。聽起來口語化，有家庭內部稱謂的味道。

那麼皇子、公主該怎麼稱呼皇帝呢，是稱「父皇」嗎？

不可否認，「父皇」的說法最好聽，也符合用語習慣，但唐朝並沒有這個稱呼。有理由相信，如果唐朝百姓發明了這個詞，應該會成為皇室流行用語才是。

如果你穿越成了皇子，請記住，那個年代先講君臣，再論父子。如果不想犯錯，可以跟著朝臣一起叫「陛下」「聖人」等稱謂。

如果是私下或書面場合，你可以叫皇帝為「父親」。

當然了，如果你覺得自己是人見人愛、花見花開的乖寶寶，想撒個嬌，可以效仿民間的習俗，叫「阿耶」「耶耶」「阿爹」。


＊太子和諸王

碰到了太子、皇子，你也得知道他們的稱呼。

回到貞觀年間，如果你碰到太子李承乾，可以稱呼他為「殿下」或「太子殿下」。如果碰到魏王李泰、吳王李恪，直接叫「魏王」「吳王」即可。

你可能會好奇：能叫李泰「魏王殿下」嗎？

坦白說，翻遍《舊唐書》《新唐書》，只有太子出現時，「殿下」這個詞才會跟著出現。你也知道，古人說話非常講究，既然這樣寫，那麼「殿下」一詞多半是皇太子的專利。所以還是別叫「魏王殿下」，小心被人誤會。

如果是皇子們自稱，「寡人」這種復古的叫法算是最普遍的。

皇室兄弟之間，稱呼可能隨便一點。比如，李泰可以叫李承乾為「太子」，也可以叫他「大哥」，李承乾可以叫李泰為「三弟」。

在唐朝，「郎」也是對男子的一種普遍叫法，和我們現在的名字有異曲同工之妙，不分社會地位，不分職業，大家都可以叫。就拿魏王李泰來說，李世民和李承乾都可以叫他「三郎」，唐玄宗李隆基在皇室排行老三，他就喜歡別人叫他「三郎」。

如果是身邊親近的人，可以叫他們「郎君」。

▲▼ 武則天,武媚娘。（圖／翻攝自微博）

▲在唐朝不能亂叫「娘娘」，那是代表母親的稱呼。（圖／翻攝自微博）

＊後宮

在皇宮裡晃悠，必定會碰到一些貴婦，比如皇后或嬪妃。

事實上，屬於她們的稱呼不太多。不管任何人，叫她們「皇太后」「皇后」保證沒錯。如果對方是嬪妃，可以稱呼她們的頭銜，比如貴妃、淑妃、昭儀；如果叫「姓氏＋頭銜」，那也是沒問題的。

如果你是皇子或公主，那就效仿民間，叫皇后為「阿娘」「娘娘」「老母」「老親」「母親」。至於「皇后娘娘」「貴妃娘娘」之類的，在電視劇裡看看就好了。在唐朝，「娘娘」代表母親，你這樣叫，是打算撿便宜、認皇后當母親嗎？那風險未免也太大了。

至於這些貴婦會如何自稱呢？

電視劇裡好像有很多，比如哀家、本宮、臣妾、本后、本皇后等。但遺憾地告訴你，這些大多是戲曲裡的說法，有些則是電視劇的發明，以上任何一種說法，都是未被官方記載或承認的。

就拿「臣妾」來說，男為臣，女為妾，後來泛指臣服於統治者的百姓。唐朝詩人元稹寫過一篇〈授裴向左散騎常侍制〉：「朕以將壯之年，臣妾天下，司其忿速，其在於持重溫良之士以鑑之乎？」宋朝大詩人陸游寫道：「上天佑仁聖，萬邦盡臣妾。」你瞧瞧，「臣妾」不管是動詞（統治天下）還是名詞（被統治的臣民），都沒有用來表示后妃的。

其實，皇后、嬪妃對外人通常自稱為「吾」，對皇帝或長輩則自稱「妾」「奴」「婢」等，視情形而定。

後宮還有宦官。如果你碰到了實權宦官或資歷較深的宦官，可尊稱他一聲「公公」；如果是一般的宦官，可以直呼其名，比如李狗兒、張大腳，絕對沒毛病。

在皇帝面前，宦官可自稱為「奴婢」「老奴」；至於「奴才」這樣的稱呼，是清朝才使用的。

宮裡還有許多宮女，她們統稱為「宮婢」「侍女」。在那個年代，宮女的社會地位很低，旁人很少會直接稱呼她們。如果是主人叫她們，可以直呼其名或喚她們的小名。如果是宮女自稱，則是「賤婢」「奴婢」。

★本文摘自究竟出版《一日看盡長安花：大唐沉浸式生活體驗》，作者覃宜明，中國人民大學碩士，青年歷史作家，天涯論壇高人氣作者，潛心研究隋唐史多年。透過10大場景，深入挖掘大唐本色，帶領讀者體驗在長安生活、求學、入仕為官的各種樣貌與細節，一窺大唐盛世的真實風貌。

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