加拿大小學生好酷　竟發現過敏速效救命藥…上太空反成「劇毒」殺人工具！

▲有一群加拿大小學生發現，被視為「嚴重過敏」救命藥的速效注射型腎上腺素「EpiPen」，若被帶上太空，會變成劇毒。（圖／僅為示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

在臨床醫學上，總被視為「嚴重過敏」救命藥的速效注射型腎上腺素「EpiPen」，竟被一群年僅9至12歲的加拿大小學生發現，這款救命藥物如果被帶上太空，竟會轉變成含有劇毒的物質，而這件事情，連國際太空總署（NASA）都不知道，讓這群小朋友成為連大人們都佩服的科學小英雄。

根據《livescience》報導，加拿大安大略省有一群年僅9至12歲的小學生，透過學校的學習者計畫，試著將腎上腺素樣本裝進實驗盒中，並透過高空氣球或火箭發射至太空邊緣，並在返回地球後，對該樣本進行檢測。結果發現，其中13%的藥物，竟已轉變成具有良烈毒性的苯甲酸衍生物（Benzoicacid）而協助這票小學生進行檢測的渥太華大學，也發出聲明證實此實驗結果。

報導提到，參與學習者計畫的學生本來只是想透過該研究，了解宇宙輻射對腎上腺素的影響，沒想到還真的發現，腎上腺素的確因為宇宙輻射，而產生變化。而所謂的宇宙輻射是指由包括地球、太陽在內的恆星，所釋放出的極高能量粒子所構成。NASA表示，長時間暴露在宇宙射線下的太空人，容易有輻射症候群、癌症等疾病，而大氣層可保護地球上的生命，免於受到宇宙輻射的傷害。

而這些發現驚人實驗結果的小學生們，將於今年六月到弗吉尼亞州向NASA展示他們的發現，他們目前計劃持續重複他們的實驗，驗證看看是否能獲得相同的結果。據了解，這些孩子們還在設計一種膠囊，用來保護太空中的EpiPen解決方案。

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