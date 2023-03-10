到全家買毛骨力寵愛毛小孩　月月抽萬元提貨券

▲東森寵物推出「毛骨力」上架全家超商販售中，一盒7包特價299元，消費登錄還能領取三重好禮回饋。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

3月23日是「國際小狗日」，由美國寵物行為專家Colleen Paige於2006年發起，號召眾人在這天曬出幼犬萌照，每年吸引成千上萬人響應。隨著「寵物保健」觀念興起，照顧毛小孩健康應從平日做起，東森寵物推出的「毛骨力」以獨家加乘配方鞏固關節健康，由慈愛動物醫院獸醫師共同推薦，更是東森寵物2022年銷售排行冠軍商品，毛骨力在全家便利商店上架銷售中，一盒7包現特價299元，還能參加三重好禮回饋活動。

毛小孩隨著年齡漸大，活動力降低、跳躍前會猶豫或日常行為改變，不再喜歡抱抱討摸，小心是罹患骨關節炎的徵兆。關節炎對年老毛孩來說絕不罕見，年過8歲的狗狗患上退化性關節炎的機會高達8成，而14歲以上貓咪亦有高達8成機會在X光下發現退化性關節炎，尤其是圓滾滾的毛孩看起來雖可愛，實則容易對關節帶來沉重負擔，毛孩平日的一舉一動都需要靠主人的細心觀察。

▲東森寵物「毛骨力」不僅委託臺大做產品功效驗證，2022更榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定，讓飼主雙重安心。

市售寵物保健品中，東森寵物推出全齡犬貓適用的「毛骨力」以獨家加乘配方鞏固關節健康，更以龜鹿漢方基底做為補充關鍵營養，維持活動力，並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺等營養素，能夠幫毛孩補充精力、保健骨骼，適合發育不良、過度運動、肥胖或年老退化的毛孩。東森寵物「毛骨力」不僅委託臺大做產品功效驗證，更榮獲2022國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定，讓飼主雙重安心。

「毛骨力」除了可在東森購物網線上購買，全家便利商店也能買到，超萌的可愛喵汪包裝，在貨架上格外吸睛，一盒7包現特價299元，還能參加「東森在全家，揪你參一咖」三重好禮活動，只要在全家買東森嚴選系列任一商品，並掃碼商品內小卡上的QRcode，第一重登錄就送東森幣299枚，第二重日日抽出20名送保濕卸妝膏，第三重月月抽東森購物萬元提貨券，每月抽出2名，買一盒就有一次抽獎機會，買越多中獎機會越大，活動至112年4月7日止。

▲活動期間在全家便利商店店鋪購買東森任一項指定商品，包括Marine Star鋅C望粉狀食品、東森寵物毛骨力、料理之王黑椒牛柳、料理之王和風咖哩雞、Strawberry益菌棉，掃描盒內QRcode，可參加消費登錄享三重好禮。