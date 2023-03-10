在柬埔寨涉12噸毒品案！4台灣人被控製造毒品　恐面臨無期徒刑

▲此案是柬埔寨繼2021年底後，當地警方偵破的第二宗特大製販毒品案件。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨2022年5月偵破以台灣人為首的特大製販毒集團，逮捕4名台灣人，查獲毒品1400公斤、製毒原料11噸。金邊初級法院9日以製造、加工、運輸毒品罪起訴4人，若罪名成立，最高面臨無期徒刑。

柬中時報報導，柬埔寨警方2022年5月19日針對金邊一間公寓、實居省2處芒果園同步展開執法行動，查獲毒品1400公斤、製毒原料11噸，逮捕4名台籍人士，分別是28歲田姓主管、28歲郭某、39歲騰某以及31歲林某。肅毒局稱，該集團利用芒果園作為掩護，在園內興建煉毒廠。

針對此案，金邊初級法院援引《毒品法》第39條與第40條，以製造、加工、運輸毒品罪名起訴4人。依據這項法規，若製造80克以上的一種或多種毒品，最高可處20年至30年或無期徒刑。

報導指出，4名被告均不認罪，堅稱只是受雇負責調配化學品，在結束冗長審訊之後，4人被帶回監獄。

此案是柬埔寨繼2021年底後，當地警方偵破的第二宗特大製販毒品案件。2021年12月12日，柬警偵破特大武裝販毒集團，查獲84噸製毒原料、超過2噸K粉，逮捕3名中國大陸與台灣頭目，另名台籍頭目在緝毒行動中遭擊斃。