大藥頭「雞肉豪」販毒　俏女警喬裝買菜婦…狂逛市場抓交易



▲買家以市場忙碌時段做掩護，前往肉舖進行交易。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市某果菜市場旁有一名綽號「雞肉豪」的馮姓男子，平日在所經營的肉舖販售各類肉品，外表看似正常，實際上卻趁著市場每日人來人往做掩飾，私下販售毒品安非他命給熟門熟路的毒蟲們。毒蟲總是提著菜籃或騎著搬運貨物的機車，前來攤位向「雞肉豪」買毒返家或在市場內廁所內直接使用。新竹市警局第三分局數月前接獲線報後立即展開調查，並報請新竹地檢署檢察官廖啟村指揮偵辦，昨（8）日收網查緝，順利將果菜市場「毒瘤」摘除。

第三分局偵查隊員多次喬裝買菜婦女、送菜搬運工等身分深入市場周邊，除了秘密側錄到「雞肉豪」販售雞、鴨、豬肉外，也證實他趁著市場人、車流量最大時段做掩護，販售毒品給毒蟲，買家則趁著人車掩護，迅速消失於人群中。

▲毒販趁著市場忙碌進行交易，大幅增加蒐證困難，員警多次喬裝買菜婦女、送菜搬運工等身分深入市場周邊，才秘密側錄到「雞肉豪」交易。

毒蟲們藉市場車水馬龍做掩飾，大幅增添專案小組蒐證困難，經歷長時間蒐證，確認「雞肉豪」犯罪跡證後，檢警開始針對「雞肉豪」的住居所、店面攤位進行搜索，同時拘提鄭姓購毒者等5人到案偵辦，全案依毒品危害防制條例罪嫌移請新竹地方檢察署偵辦，其中「雞肉豪」馮嫌經承辦檢察官廖啟村複訊後，因惡性重大，經向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

新竹市警察局第三分局分局長林炎巨表示，執行安居緝毒專案除了加強查緝藏匿於社區、大樓內的毒品犯罪隱患外，同時為防制營業場所成為毒品交易之據點或施用處所，尤其是人來人往、老弱婦孺出入之公共場所，諸如：傳統市場、大賣場、超商等處所應加強布線查緝，以免影響市民的生活及購物環境品質，並呼籲民眾勿沾染吸毒之惡習，否則會影響個人的人生及家庭，同時警告意圖販毒得利之惡徒不要心存僥倖，「警察隨時將你查緝到案」，讓你付出慘痛的代價。