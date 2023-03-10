妹子喝1年！哭嘆50嵐奶茶變淡了　曝「隱藏版1要求」變好喝

▲多年來，50嵐人氣不減。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

手搖飲市場競爭激烈，而50嵐多年來穩坐扛霸子，關鍵就是品質穩定。不過一名妹子抱怨，買過好幾家分店的奶茶，卻發現奶味變淡了，靈機一動要求「特殊1做法」，才恢復以前的水準。文章曝光後，有飲料控也喊話「我有覺得欸！以前奶綠喝半糖就好，現在要點到少糖」，對此店員出面解釋了！

一名女網友在Dcard失望表示，近一年買50嵐的奶茶品項，發現越喝越沒味道，一度誤以為自己確診而喪失味覺，因此原PO每次點餐時，會向店員指定「奶精加厚」的隱藏版要求。

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果真要求奶精加厚後，原PO才直呼「恢復之前的水準了！」對此，原PO也不禁拋問，奶茶變淡不是偶發狀況，「是每一間都這樣...到底為什麼會這樣？太傷心了。」

文章曝光後，也有網友同感回應，「我有覺得欸！以前奶綠喝半糖就好，現在要點到少糖」、「有可能是泡茶的時候，茶加太多進去搖，奶味會比較淡」、「不要點少冰或正常冰，去冰和微冰的奶精粉比較多」、「第一次知道可以點奶精加厚，要加錢嗎」。

留言串中，釣出一名店員澄清解釋，認為茶飲品質依然沒有變，「員工路過，茶種、泡法、內容物都沒變」。至於奶精加後要不要加價？店員回應，「要看地方，中區不用（加錢），而且也沒多厚，才多半匙」。

▼手搖飲品牌越來越多，因為品質穩定很重要。（示意圖／記者曾筠淇攝）

