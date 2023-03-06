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猛踹免運包裹「教訓消費者」！　超商店員暴怒：很缺60塊嗎？

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲超商被免運包裹堆滿。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

網購平台經常推出免運活動，吸引消費者下單購物，沒想到卻惹得超商店員不滿？近日有網友透露，看到高雄一名超商店員對著免運包裹又踹又打，還大罵消費者，讓她看了相當傻眼，直言「這種員工誰請到誰倒霉！」不少人看到後也說「為什麼做壞事都要留證據呢」、「準備被出征」。

一名網友在臉書「爆料公社公開版」分享一段影片，看到高雄鳥松區某間超商的店員，發現店內空間被免運包裹堆滿之後，感到相當不滿，不僅大罵髒話，還說「你們這些智障很缺60塊嗎？一個免運給林北用生命在網購，我每個包裹都拿去丟掉！」

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畫面中也看到該店員對著最上面的紙箱打了一拳，硬生生將包裹從高處打到地上，接著還走過去補踹一腳，完全不在乎箱子內裝的是不是易碎物品。這情景讓原PO看傻眼，直呼「惡劣員工！！！」「這樣對待包裹，這種員工誰請到誰倒霉」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲店員對包裹又打又踹。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

不少人看到後紛紛表示，「要發洩情緒打那個綠色箱子啊！那個不會有損失」、「這個世界最不缺的，就是做了蠢事還拍影片留證據的小笨蛋」、「區經理又要出來道歉了，到底為什麼做這些事情都要自己留證據上傳呢」、「下次就寄高價易碎物現場檢查…求償讓他痛一次，看他還敢不敢」、「用生命在拍限動呢」、「那他到底是缺多少需要去上班啊？」

該名超商店員也在下方留言，表示當時是抱著好玩的心態，才會拍下那段影片，「但是只有拿那個包裹拍限動，後來我就很巴結地去用包裹了，在這邊為我的行為道個歉，非常不好意思」。

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