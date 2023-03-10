脫北女「遭裸體搜身」！女囚犯淪洩慾玩具　聯合國曝北韓女性慘況

▲北韓女性與女童人權問題嚴重，聯合國特別報告員為此提出10項建議。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

聯合國北韓人權問題特別報告員薩爾蒙（Elizabeth Salmón）示警，北韓女性與孩童現今的人權問題極為嚴重，急需解決辦法，並將於20日向聯合國人權理事會提出報告。薩爾蒙指出，北韓女性的妝容、衣著都受到國家控制。而被拘留的女性所受到的待遇更慘，不但會遭受酷刑虐待，甚至淪為洩慾工具，遭官員施以性暴力。此外，脫北女性則是會被裸體搜身。

根據《自由亞洲電台》韓文版9日報導，薩爾蒙20日即將向聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）提交人權報告，其中明確提到北韓當局嚴重侵犯婦女的人權。薩爾蒙在報告中寫道，北韓女性與女童面臨歧視與暴力問題。

她指出，「根據脫北者的證詞，北韓女性被稱為『花』，在北韓境內，女性的容貌、衣著以及化妝方式，全都受到政府控制。此外，北韓沒有將針對女性的暴力、性暴力視為嚴重的犯罪問題，反而讓受害者遭受汙名化。」儘管平壤當局聲稱，已經在建立保護婦女與女童人權的相關法律上取得進展，但事實並非如此。

薩爾蒙特別強調，被拘留的婦女會遭到監獄官員的嚴刑拷打與虐待，其中更包含性侵。而被遣返回北韓的女性脫北者則是會被裸體搜身。儘管北韓強調，目前是女性官員在進行搜身，但這仍不符合國際規定。同時也有許多脫北失敗的女性與女童被強迫賣給中國男人，或是從事賣淫。

薩爾蒙在報告中向北韓當局提出了10項建議，其中包含解決販賣婦女問題、修訂有關性侵的刑法以及安全墮胎措施。