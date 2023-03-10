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社會 社會焦點 保障人權

自小客失控撞飛騎士！墜10米邊坡滿臉血　現場救援畫面曝光

記者許權毅／台中報導

台中市東勢昨（9）日22時許傳出嚴重車禍，一名41歲陳男騎士行經東蘭路時，遭對向轎車猛烈撞擊，陳男整個人噴飛跌落一旁10公尺深山谷，頭上流著鮮血、右腳無知覺、左腳大面積撕裂傷，救護人員與卓蘭救護協會、迅雷救援協會到場，將男子救援上來並送醫急救。豐原醫院表示，患者意識模糊，經搶救後在加護病房觀察治療中，昏迷指數約7到8。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中東勢一名陳男昨日騎車遭失控轎車撞上，跌落10米邊坡，經搶救仍意識不清，在加護病房治療中。（圖／民眾提供，下同）

昨晚22時03分，一名轎車沿台3線152.5K處、東蘭路北上往苗栗卓蘭前進，因不明原因往對向衝去，對向騎士陳男遭到撞擊整個人跌落10公尺邊坡。台中消防指出，昨晚22時07分獲報後，立刻派遣石岡分隊前往搶救，發現患者意識不清頭部約10公分撕裂傷、頸椎痠痛、右腳無知覺及左腳大面積撕裂傷。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

現場照片顯示，男子的機車幾乎半毀，地面上留下滿地碎片，男子則倒臥在滿是雜草樹木的深谷裡。救護人員與卓蘭救護協會、迅雷救援協會合力，替騎士上頸圈固定、止血包紮、上長背板，約1小時後順利將男子拉回到地面，並由救護車送往豐原醫院急救。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

豐原醫院指出，陳男23時許到院，額頭撕裂傷、雙手及左腳擦傷、腹部挫傷（疑似腹部有出血）、髖骨、脛骨等處有骨折，意識模糊，經急診緊急救治後，入住加護病房住院治療中，昏迷指數7到8分。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

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