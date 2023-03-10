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新莊餐廳驚見「禁止毆打客人」警語！內行曝真實用意：很實用

▲有網友在新莊某間餐廳，意外發現「禁止毆打客人」的標語。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲有網友在新莊某間餐廳，意外發現「禁止毆打客人」的標語。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

不少餐廳會在廚房貼上「禁止吸菸」、「小心地滑」等警語，提醒員工注意，不過近日有網友到某間餐廳用餐時，竟發現員工後方的廚房貼著「禁止毆打客人」6字，讓他頓時看傻。畫面在臉書曝光後，引發不少網友熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社」分享照片，只見他到新北市新莊某家涼麵、拌麵餐館用餐，卻意外發現店員背後的鐵箱上貼了「禁止毆打客人（No beating guests）」的標語，讓他看了頓時嚇出一身冷汗，直呼「當時的我害怕極了！」

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▲有網友在新莊某間餐廳，意外發現「禁止毆打客人」的標語。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

奇特警語一曝光後，馬上吸引不少網友笑翻，紛紛留言「哈哈哈哈哈哈，這店也太兇」、「員工已經盡量在忍耐了」、「有些客人真的欠揍」、「感覺老闆應該是個格鬥家」、「有缺人嗎？」、「一定是客人太囉嗦」、「好適合服務業」、「有這種標語通常代表有這種需求」。

另外，也有網友認為，這個標語其實是用來防奧客的，「可以防奧客又不失禮貌」、「可以讓奧客收斂一點」、「奧客應該少很多」、「這個很酷耶，意在警告奧客，內有不受控制的惡犬」、「客人看到這張都不敢裝肖欸」、「這不知道會不會減少奧客」、「這很實用欸，奧客看到都不敢亂了」。

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