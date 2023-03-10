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笑到併軌！輕鬆小品攜手漫才表演團體達康.come　帶你FUN輕鬆

【企劃特輯】

看著早餐店大冰奶的杯膜笑話，在課業中短暫的放鬆，可以說是台灣學生的共同回憶。但近年來超商早餐崛起，飲料杯笑話逐漸式微，讓許多民眾感嘆變成時代的眼淚。近期竟有眼尖網友在超商發現咖啡牛奶飲品讓經典再現，運用吐槽性十足的日式喜劇「漫才」重現飲料杯笑話，直呼「邊看邊喝差點笑到嗆到！」，更紛紛分享蒐集到的不同貼紙，引起廣大網友蒐集風潮。

飲料杯笑話融入日式喜劇「漫才」 用輕鬆時刻解放學生課業壓力

輕鬆小品攜手漫才表演團體達康.come帶你FUN輕鬆（圖／業者提供）

▲輕鬆小品與達康.come合作推出新式飲料杯笑話，引發網友熱議

漫才是一種日式雙口幽默表演，經常以裝傻、吐槽的搭配逗樂台下觀眾。輕鬆小品與知名漫才團體達康.come合作，將一個個的現場喜劇笑梗搬上飲料貼紙，讓年輕學生族群能從課業壓力中，獲得輕鬆的片段時刻。達康.come於日前發布貼文與網友互動，宣布將與輕鬆小品合作重現飲料杯笑話，引起網友熱烈討論。

不只重現更要超越經典 笑果滿分的杯身貼紙引發網友蒐集熱潮

輕鬆小品攜手漫才表演團體達康.come帶你FUN輕鬆（圖／業者提供）

▲輕鬆小品首波推出6種詼諧的笑梗貼紙，網友熱議並爭相蒐集

輕鬆小品於近日推出6款貼紙，馬上引起網友蒐集熱潮。爆笑的貼紙甫上架便引發討論，更有網友留言「邊看邊喝差點笑到嗆到！」、「ㄟ不是，邊喝飲料邊看這麼好笑的東西對嗎」

輕鬆小品攜手漫才表演團體達康.come帶你FUN輕鬆（圖／業者提供）

▲網友表示「邊看邊喝差點笑到嗆到！」

笑料不間斷第二彈預備中！達康與輕鬆小品力邀各方幽默達人展現創意

▲達康.come與輕鬆小品一同徵集網友創意！

眼看許多蒐集完整６款貼紙的網友敲碗，輕鬆小品表示第二彈貼紙正緊鑼密鼓預備中，同時為呼應漫才的表演精神，讓詼諧的對話融入學生的生活中，達康.come與輕鬆小品一起號召各方幽默達人一同參與笑料創作，期望帶給更多人輕鬆的時刻，讓飲料杯笑話能繼續帶給消費者更多輕鬆時刻！

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