馬防部「沙灘求援」沒肉吃！陸軍司令登島致歉　親頒加菜金喊話

▲陸軍司令徐衍璞上將登島慰問官兵。（圖／陸軍司令部）

文／中央社

（中央社記者游凱翔台北9日電）馬祖莒光地區日前因船運中斷，導致官兵一度缺乏肉食，以罐頭充當副食，並在沙灘寫字抗議，引起外界議論。陸軍司令徐衍璞上將昨天前往當地慰問官兵，同時也針對肉類食品短缺一事致歉，強調將深切檢討。

近日社群媒體傳出馬祖莒光鄉沙灘出現「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」、「馬防部伙房主菜是白飯」、「不要罐頭」的字樣。

陸軍馬祖防衛指揮部發布新聞稿澄清，負責運補冷凍副食品的軍租民船近期因海象、故障因素延航，且當地資源有限，肉類供應不足，暫以軍用罐頭替代，並協調空軍6日出動C-130力士型運輸機空運副食品；國防部長邱國正6日在立法院備詢表示，他向官兵致歉，國防部也會檢討，保證外島不會再出現同樣狀況。

青年日報上午報導指出，徐衍璞昨天在政戰主任陳育琳中將、總士官長李家緯等人陪同下，視導暨慰勉馬祖地區部隊，除頒發團體加菜金，肯定每名官兵確保國家安全的貢獻，並親自為大家加油、激勵士氣，期許人員發揮「同島一命」精神，堅定愛國信念與保家衛國決心。

青年日報表示，徐衍璞也針對肉類食品短缺一事，向官兵致上歉意，並表示將深切檢討，持續強化狀況處理及應變能力。