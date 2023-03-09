暴肥20kg！男大生罹痛風險洗腎　醫點名「1飲料」造成：最好別喝

▲男大生喝太多含糖飲料，造成急性腎衰竭。（示意圖／記者李毓康攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

台灣素有「洗腎王國」之稱，且有年輕化的趨勢。腎臟科醫師洪永祥就指出，超過半數的洗腎患者都是因為糖尿病，導致腎臟功能損壞，而含糖飲料可說是最主要兇手，曾經有一名男大生就因此急性腎衰竭，不只暴肥20公斤還罹患痛風及中度脂肪肝，甚至腎功能快速惡化，差點洗腎。

腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專發文表示，過去聽到洗腎或腎臟不好，第一反應都是吃太鹹所造成，但現在反而吃太甜才是第一傷腎的飲食，「在台灣，有46％左右的洗腎患者是因為糖尿病產生的併發症，導致腎臟功能損壞」，而吃太甜的罪魁禍首就是含糖飲料。台灣幾乎每走幾步路就有一間飲料店，密度是全世界第一名，人手一杯飲料屬於常見現象，「但台灣年輕人也付出相當大的健康代價」。

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洪永祥指出，最近看到一個大學生的慘痛案例，「喝了四年的含糖飲料，全身是病，腎功能急速惡化差點洗腎」，他高中時還只是輕微腎絲球炎，控制良好，但是大學到台南讀書，就沒看過他了，直到現在畢業後回來，「我發現他的蛋白尿變得非常嚴重外，人腫了一圈，腎絲球過濾率從以前的90分，一下狂掉到了剩下28分，已經是慢性腎衰竭第四期，到第五期可能就要洗腎」。

▲腎病患者年齡逐漸年輕化。（圖／達志／示意圖）



洪永祥透露，這名男大生明明都有配合吃藥，但卻還是腎衰竭，「我後來發現應該跟他喝太多含糖飲料有關」，他一個禮拜會喝4~5杯，這4年體重飆升20公斤，還出現痛風尿酸過高、中度脂肪肝，因此建議他一定要改回健康飲食，特別要戒掉喝飲料，「他在暑假兩個月媽媽嚴格管控飲料下，腎功能就進步到了60分蛋白尿也改善了。」

洪永祥呼籲民眾，真的要小心不要吃太甜，「根據國家衛生研究院所做的2018年腎病年報，過去在40歲以下的透析患者，大部分是因為腎絲球腎炎，但現在已經有超過3成以上的人是因為糖尿病」，顯示糖尿病逐漸年輕化。

那到底一周喝幾杯飲料才算不健康呢？洪永祥建議「一周不要超過3杯飲料」，若是一周喝3杯以上含糖飲料，「過了30歲你的腎功能會比一般人衰退來的快，40歲就可能是成為洗腎患者的候選人。」

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