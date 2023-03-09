快訊／26歲賓士男酒駕「撞死工人」18萬交保　親友籌錢保人

▲新北26歲李男酒駕撞死人，檢方複訊後裁定他18萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北市三重區疏洪五路二段8日上午11時許發生死亡車禍，一名26歲李姓男子8日凌晨喝酒喝到「斷片」，早上起床後明明還在宿醉，仍開著賓士車載女友出門上班，不料在疏洪五路二段撞死50歲許姓工人。新北地檢署8日深夜複訊李男，訊後裁定李男18萬元交保候傳。

肇事的李男7日深夜與好友前往林森北路喝酒狂歡，一路喝到隔天（8日）凌晨2點醉到斷片，連最後怎麼回家的都不知道，8日上午起床後明明還在宿醉，仍開著賓士車載女友出門上班，不料在三重區疏洪五路二段從後方逆向高速撞上50歲許男，造成許男當場死亡。

路口監視器畫面可以看見，死者許男當時騎車行經疏洪道路口時，打了方向燈準備左轉，下一秒隨即遭後方李男駕駛的賓士車逆向撞上，整個人噴飛在空中翻滾5圈，還來不及落地又遭到賓士車「二度撞擊」，最後被夾在車頭與護欄間，畫面相當驚悚。

警方趕到後，發現許男死狀悽慘，左大腿明顯變形、全身多處擦、挫、撕裂傷，且頭部受到重創，耳孔還有腦液流出，明顯死亡，而肇事的李男經酒測，其酒精濃度達0.5mg/L明顯超標，當場依現行犯逮捕帶回，訊後移送新北地檢署複訊。

新北地檢署8日深夜複訊李男，訊後裁定李男18萬元交保。李男的弟弟及朋友8日深夜11時許趕到地檢署繳交保釋金，面對鏡頭不願意做出任何回應。

▼李男的弟弟趕到新北地檢署辦理交保手續。（圖／記者陳以昇攝）

▼李男的朋友帶18萬元趕到地檢署繳保釋金。（圖／記者陳以昇攝）