朱立倫「不想被納民調」=退出2024？　蔡正元：邏輯上不能這樣解釋

▲國民黨前立委蔡正元。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨8日召開中常會，秘書長黃健庭透露，黨主席朱立倫表示不要把他放進總統初選民調，但這是否代表朱立倫不會參選2024，前立委蔡正元分析，邏輯上不能這樣解釋。

朱立倫昨主持中常會發表談話指出，面對2024大選，國民黨不躁進，但也絕對不會拖延，所有提名作業與努力工作就從今天開始。黃健庭則說，絕不會有到七月才辦初選的情形，勝選是唯一的目標，必須要在這樣的情形下凝聚黨內共識，另朱立倫還要求民調別把自己放進去，就是要負責把最強的人提出來；至於最強人選出場方式，中常委剛剛在常會時多數建議直接用徵召，以免夜長夢多，如果這是共識的話當然可以使用，「如果對徵召有共識，鴻海創辦人郭台銘的確也是可能人選，但徵詢時不會先去找郭台銘。」

蔡正元今在黃暐瀚主持的《嗆新聞》節目說，朱立倫在各大民調都是落後，如果他要參加初選就會碰到很多問題，首先因為教練兼投手，會被質疑公正性；另外，黨主席輸了初選，不是很難看？

不過，蔡正元也說，不納入初選是不是完全放棄參選，邏輯上不能這樣解釋，因為如果你不納入，萬一有狀況，有必要黨主席要御駕親征 。

蔡正元表示，如今朱立倫說自己不用放進民調，藍營情勢會逐漸明朗，因為一直有傳聞朱立倫不放棄，黨內的確有人拱他，但效應沒有很強，他要選，想拿門票不容易。