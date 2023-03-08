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Google提共榮　媒體公會:盼是解決問題的開始

▲▼Google推新聞數位共榮基金　三年砸三億支持產業轉型與永續經營。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Google 成立台灣新聞共榮基金。（圖／記者樓菀玲攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

Google 在本（8）日宣布「智慧台灣計畫」邁入第六年，發表「台灣新聞數位共榮基金計畫」，將持續從服務 創新、經濟發展、產業共榮三個面向強化台灣的數位體質。對此兩大電視媒體公學會表示尊重，並希望這是一個解決問題的開始，對於谷歌肯認台灣新聞媒體在華語文世界、在民主陣營的重要與獨特價值，公學會也表示肯定。

兩大電視媒體公學會更呼籲政府，就國際平台付費與合理分潤的根本關鍵，也應盡快推動下一個階段的對話會議，在第一階段對話會議建立的基礎上，再做推進。電視媒體公學會強調，請谷歌集團總部本於共好、平等、尊重，聆聽並真誠回應夥伴心聲，谷歌集團（含youtube）平台僅以流量作為唯一變現標準，已經導致整體傳播環境快速惡化，新聞更是首當其衝，電視媒體公學會懇盼能夠促成「整體媒體產業環境的改善」，盡快建立「夥伴推播、分潤的優化與良性化機制」，公平合理付費，鼓勵品質也可以變現，共同導引平台內容良性發展，讓演算法不是一味追逐數量，也能產生質化的價值。

兩大電視媒體公學會同時希望meta也能提出「夥伴推播、分潤的優化與良性化機制」，「公平合理付費的共榮方案」，一起改善我國媒體產業環境。

此外，兩大電視媒體公學會鄭重提醒，未來在執行「台灣新聞數位共榮基金計畫」時，不應涉及內容的審查，必須尊重我國新聞媒體應有的專業自主。對谷歌今天宣布委託「數位經濟暨產業發展協會」(DTA)來管理基金的發放與審查，然而相關管理的細節，包括申請資格與定義、審議程序、組織架構、參與成員，目前均未充分揭露，電視媒體公學會對此表示高度關切，將於近日安排拜訪DTA進行溝通。


以下為中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、 中華民國電視學會完整訴求：

一、建立優化、良性化的推薦以及分潤機制

國際數位平台的演算法與推薦機制，是重要而嚴肅的議題，應該用更具體的做法來回應電視媒體。
演算法不僅關係我國新聞媒體生存，更關係到新聞價值的型塑，因演算法控制流量，決定怎樣被看見、怎樣可以獲利，導致內容端必須迎合平台演算法製作新聞，才能被看見、有流量、有收入，極度不利於新聞媒體的專業自主。
國際數位平台應該用更具體的做法來回應電視媒體公學會成員，包括，就影響流量跟營收的措施，應該跟媒體會員事先協商溝通；並在目前以流量分潤的模式之外，提供非以流量為依歸等分潤方式。
電視媒體公學會期盼國際數位平台優先進行「平台分潤良性化、優化」之共榮措施，就電視媒體內容，提供一定金額的費用(minimum guarantee)， 優化、良性化的推薦以及分潤權重，共同導引平台內容良性發展，避免極端追逐點閱率、發燒榜、動態牆，讓演算法不是一味追逐數量， 也能產生質化的價值。

二、本於平等、真誠、共好、尊重的夥伴關係
期待谷歌本於平等、真誠、共好，尊重我國產業、尊重我國新聞媒體專業自主。
期待國際巨擘直接與我國媒體建立在地有效的溝通管道、提撥資金與資源協力前進，不以其他組織做為資源轉手的中介，俾利共同維護我國新聞媒體的專業自主。並請國際平台盡速落實共同打擊盜版、內容農場、詐騙冒用、版權蟑螂…等問題的「快速停損夥伴機制」，定期討論處理成效、共同解決問題。

三、取之於台灣、用之於台灣，一起努力
電視媒體公學會新聞會員屬於PGC的內容產製者，我們取之於台灣、用之於台灣，承擔大量本國就業人力、高額設備、製播、營運、社會責任成本，須向國家拿執照、受高強度規管，也被要求肩負國家發展、製播國家等級內容的使命，是我國文化與價值的表現及紀錄者。電視媒體公學會新聞會員也有品牌力與集客力，可以讓平台因此聚集使用者而產生使用足跡而營利，國際平台因此取得了大量我國媒體資源，在商業運轉上也佔強勢主導地位，期待國際平台擁有決定權的總公司，能聽到夥伴的心聲，真誠善待台灣，取之於台灣、用之於台灣，跟台灣電視媒體產業共好共榮。

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