化解人猴衝突、打造成人貓共存社區！5村里長首獲友善動物傑出獎

▲「友善動物傑出村里長奬選拔」得主5位出爐。（圖／台灣動物保護行政監督聯盟提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣動物保護行政監督聯盟首次舉辦「友善動物傑出村里長奬選拔」，得主今（20日）出爐，分別由邱惠雯（台北市萬華區新和里）、崔美瑛（桃園市桃園區中聖里）、邱宏洋（苗栗縣銅鑼鄉竹森村）、李秋霞（台北市北投區湖山里)，與謝錫元（高雄市三民區豐裕里）5位村里長榮獲。

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▲▼謝錫元打造成人貓共存共融的幸福環境。



動督盟指出，本次活動由文化部與農委會擔任指導單位，獲全國各地35名村里長被推薦參與，評分分5項指標，包括符合獎項資格20%、動保年資10%、擴大里里民參與20%、創新作法20%、理念（深度和廣度，只做貓狗或擴及野生動物）30%。複審會議9月10日召開，從入圍19位名單中選出「動保慈悲獎」、「動保行動獎」各兩位、「動保教育 獎」一位，「動保人道獎」與「動保醫療獎」從缺。台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，兩項從缺獎項，凸顯經濟動物、老殘疾的動物特別需要更多人的關懷。

動督盟表示，得獎的邱惠雯，堪稱動保里長先行者，當選里長前積極透入動保保護工作，救援領養、資助動保團體，並結合社區營造成為友善動保的社區，現在更全方位結合社區資源，除配合政府政策，還主動爭取各項資源提出創新動保方案，如透過設置銀髮復健牆拉近銀髮族與街貓之間的距離。另外也透過青年社區友善動物進階計畫，將青年與動物社區產生共融的效果。

▲▼動督盟指出，李秋霞（上）是台灣少數能化解人猴衝突者。邱惠雯（下）當選里長前積極透入動保保護工作。



崔美瑛則讓一個流浪貓充斥的里成為友善流浪貓的社區，並認真推動社區TNVR，自給自足辦理跳蚤市場，團購籌措經費，將里貓狗彩繪在電箱和社 區圍牆上，成功打造成為人貓共存友善社區。邱宏洋除在技術上協助架設紅外線照相機進行石虎的紀錄，為保護石虎棲地全面推廣無毒農耕，透過生態工法重建溝渠，水質土質經過復育也變更好。同時，建立全國首座石虎資料館、11處教學場域，擴散友善動物理念。

李秋霞是台灣少數能化解人猴衝突者，當社區猴子造成了不少的農損以及人猴衝突不斷之際，配合公部門加強宣導巡邏，在社區設置可愛猴子打卡點等藝術裝置，辦理猴詩活動，搭配傳統的宣導活動成功地改善猴子長期騷擾社區農民農地問題，化敵為友。謝錫元充分運用藝術與熱情帶動跨村里青年與居民共同參與友善動物活動，將一個有街貓過度繁殖困擾的老舊社區，打造成人貓共存共融的幸福環境。

▲▼台灣動物保護行政監督聯盟首次舉辦「友善動物傑出村里長奬選拔」。



擔任評審委員台南大學行政管理系教授吳宗憲表示，動保不需要「高大上」，而應該由下往上，從每一天的生活當中落實起，這次参選的里長們，都能從自己社區出發，善用地區資源，解決獨特的動物困境，除了流浪犬貓外、也關注石虎、黑熊、獼猴等，行動更是多元。

農委會畜牧處動保科助理翁瑋琤提到，本次參選村里中看到許多與縣市政府、動保團體的協力合作的成果，並且透過創新、活力、多元方法，改善在地人與動物間的問題，提升動物福祉，期村里持續建立學習樣板，擴散至其他區域。