撥補200億也補不了健保黑洞！　國民黨團點名2長下台：無心改革

▲國民黨團召開「撥補200億+部分負擔56億 衛福部健保黑洞不治本」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

衛福部健保署即將在4月份調整健保部分負擔，預估將影響117萬人，恐造成就醫貧窮障礙。國民黨團今（8）日召開記者會批評蔡政府，除了編列預算撥補健保虧損外，根本無心改革健保醫療浪費、藥價黑洞等問題，若調漲部分負擔之後，健保整體醫療支出依舊增加，衛福部長、健保署長要不要下台負責？

總召曾銘宗表示，在蔡政府執政下，一年健保的總支出和總收益為7,000億元，健保的錢都花到哪裡去？根據健保署統計，在111年第3季各總額部門醫療點數占率，醫院占68.1%、西醫基層15.2%、牙醫5.8%、中醫4.1%、透析(洗腎)5.9%、其他占0.9%。

曾銘宗指出，隨著人口逐步老化，慢性病健保支出未來會大幅成長，趨勢如此明顯，蔡政府又該如何因應？在過去扁政府時期，保險收支餘絀都出現虧損，馬政府時期進行相關健保改革後，出現盈餘。105年交給蔡政府後還有2,474億元，之後每年都出現虧損，到了111年第3季僅剩下959億元。

曾銘宗痛斥蔡政府，只要涉及到改革如勞保、健保，以及錯誤的能源政策，統統不作為、不改革，只想推給下一任政府。國民黨團針對健保問題提出兩項意見，一、健保總額每年超過7,000億元，其中部分仍有浪費情況，請衛福部進行檢討，把錢用在刀口上，發揮最大財務效益。二、健保收入總額7,000億元支出面如何做到最佳配置？請衛福部動態調整，俾利充分發揮照護全民健康權益。

書記長謝衣鳯表示，在疫後特別預算中，行政院撥補健保200億元同時，衛福部預計在4月份調漲健保部分負擔，將增加56億元。

謝衣鳯說，根據健保署在108年委託淡江大學研究計畫，針對106年健保調漲部分負擔後的研究指出，調漲部分負擔之後，會增加轉診比例，但未產生抑制就醫人數效果；簡言之，調整部分負擔後，就醫並沒有因此而減少。其次，如果調整部分負擔只考慮抑制醫療浪費的效果，會造成抑制小病就醫，反而導致延誤就醫，使總體醫療支出增加。謝衣鳯問衛福部長和健保署長，調漲部分負擔之後，若造成健保整體醫療支出增加，要不要下台負責？

謝衣鳯指出，4月份健保署調漲部分負擔，在急診部分將影響117萬人，預估調漲後可多收1.2億元；在門診藥費部分將影響1,285萬人，預估可多收54.8億元。謝衣鳯質疑，蔡政府一手跟立法院要200億元補健保黑洞，一手又跟老百姓拿56億元，實質上增加就醫貧窮障礙。

謝衣鳯表示，在醫療資源相對不足的中南部地區，民眾就醫還需支出交通成本，健保署提高部分負擔後，不單單只有就醫障礙，還有交通障礙，衛福部有真的為人民著想嗎？

藍委費鴻泰表示，健保與國家財政有密不可分的關係。84年開辦健保業務，當時的健保費率為4.25%，91年調整健保費率為4.55%。經過陳水扁政府8年執政，健保開始出現非常大的漏洞，99年馬政府對健保進行改革，健保費率調整為5.17%，在前衛生署長楊志良整治下，醫療費用大幅下降，健保從負債變結餘。101年吳敦義擔任行政院長時期，衛生署、財政部與國民黨立法院黨進行多次討論，在隔年將健保費率降到4.91%，同時課徵「補充保費」。

104年馬政府再次調降健保費率為4.69%，補充保費也調降1.91%。換言之，陳水扁執政時期健保財務狀況非常糟糕，馬英九主政時期健保開始出現盈餘，最後卸任總統前，健保盈餘還有2474億元，當時健保費率為4.69%。

