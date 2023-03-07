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白色情人節來了！命理師曝「12生肖開桃花」訣竅：告白必中

再過幾天，就是3月14日「白色情人節」。示意圖。（翻攝自Pexels）

▲3月14日是「白色情人節」。示意圖。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

再過幾天就是3月14日「白色情人節」，若在一個月前的西洋情人節脫單的人，在這一天必定會大肆慶祝交往滿月，但尚未脫離「單身狗」名諱的人勢必百感交集，心理不是滋味。有「易經神算」之稱的易經命理老師高煜霖，用12生肖今年的「流年運勢」，提醒民眾如何掌握「桃花」出現機會，及如何避免「桃花」擦身而過。

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高煜霖在其臉書粉專，分享12生肖脫單訣竅如下：

肖鼠：

建議用外地旅遊或出差機會，與異性多交流，你的魅力在此時將是最高光時刻；不過，要鎖定目標，勿人人好，避免落下花心罵名。

肖牛：

建議與新朋友或資淺人員、學弟妹多互動，你的表現容易吸引仰慕者；不過，不要打腫臉充胖子或奪人所好，避免友誼不保。

肖虎：

建議在職場上多指導異性生手，你的專業素養會迷倒一堆人崇拜，要有自信；不過，不要逾越職權，避免養出職場小人。

肖兔：

建議用一起追劇、看電影的理由，多與異性互動，中間會出現趣味相投的人，這就是你的機會；不過，不要太臭屁、炫耀，避免讓人覺得輕浮。

肖龍：

建議去宗教場合參與活動，容易遇到對的人，好好把握住；不過，不要太快投入，容易被當「盤子」。

肖蛇：

建議在長輩、師長、老闆、客戶面前多表現，容易獲得他們青睞，進而介紹好機會給你；不過，不要太高冷，避免曲高和寡，機會流失。

肖馬：

周圍有不錯的異性朋友，建議眼光回到身邊，真愛就在身旁，不用在茫茫人海中找尋；不過，不能用「很熟」的態度互動，要重新定位對待。

肖羊：

建議多與同儕、同輩互動，建立好人緣，會創造新人際關係，桃花就在其中；不過，不要太善變，或沒有原則，對方容易沒有安全感。

肖猴：

建議多與「合作搭檔」「合約客戶」「約聘關係」互動，合作後就在一起了。不過，記得要讓利，不要獨享，避免關係破裂。

肖雞：

建議多去看展覽，或參加藝文活動，有望「轉角遇到愛」；不過，要注意不上心，或便宜行事造成意外傷害，而錯失機會。

肖狗：

建議多逛街，買所需物品，或吃美食、精緻料理，放鬆、喜悅的場合易出現機緣；不過，凡事要讓三分，勿過剛硬，易折！

肖豬：

不小心生病不是病，重點是生病有人關心，機緣來了就在裡面，要用心；不過，不能太堅強，展現弱勢，他才有機會表現。

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