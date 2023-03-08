賴清德任大法官審薦小組召集人　賴士葆轟：根本「請鬼拿藥單」

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文7日核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，而審薦小組由副總統賴清德擔任召集人。對此，國民黨立委賴士葆8日在臉書表示，大法官應該超越黨派才能獨立行使職權，由賴清德擔任提名審薦小組召集人根本是「請鬼拿藥單」。

賴士葆表示，大法官應該超越黨派 才能獨立行使職權，而4名大法官出缺，卻由賴清德擔任提名審薦小組召集人，賴清德現在是副總統暨民進黨的黨主席，說要襄助總統公開、公平、公正方式提名大法官，他批評「根本就是請鬼拿藥單」，當大法官都是提名相同意識形態的人，大法官大都配合政策解釋憲法，人民對大法官還能有什麼期待？

賴士葆舉例，像「軍公教年金改革」申請釋憲，大法官判決多數合憲；「 同婚公投」765萬票反對通婚議題，大法官釋憲結果凌駕公投民意；全台灣有16縣市訂定「食安自治條例」，規定萊劑零檢出，行政院認為自治條例違憲，最後大法官判決力挺中央政府，推翻地方自治條例無效；「黨產條例釋憲案」，大法官做出合憲解釋，只處理小部分爭議；蔡政府利用國會多數粗暴修法將「農田水利會改為公務機關」，憲法法庭判決爭議條文合憲。

賴士葆指出，綜上所述案例，司法的天平不是彰顯公理和正義，卻是完全向執政黨傾斜，他認為，大法官的角色早已經失去讓人尊重和尊敬的形象，因為大法官淪為變成替執政黨服務的工具，而不是憲法的守護者，玷污了大法官的清譽和名器。