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醫美老闆遭控「貴婦奈奈」手法吸金　診所回應了

簡昭隆遭控以診所之名吸金，卻利用會計做帳專長，讓診所倒閉。（翻攝艾肯診所臉書）

▲簡昭隆遭控以診所之名吸金，卻利用會計做帳專長，讓診所倒閉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

具會計師背景的男子簡昭隆，曾在台北及台中擁有4家醫美診所，遭控不僅積欠薪資及貨款，還利用診所吸金。一名資深員工C小姐指出，簡打著醫美診所名號，四處找股東投資，甚至遊說投資人或醫師當負責人，但會計師出身的他，以作帳手法讓診所倒閉，收爛尾的卻都是掛名負責人的醫師或股東，曾有一名院長已離職2年多，卻因簡未幫員工保勞健保，害他無端收到罰單，不知如何是好。

C小姐說：「簡昭隆很聰明，只尋求小額投資，金額約50萬到100萬元，診所如果倒閉，股東們怕麻煩，多半選擇認賠，不會向簡追討資金。但如果股東投資後發現不對勁，想討回資金，簡就會以診所賠錢為由，遊說他們先將資金換成等值的醫美療程，等日後診所賺錢再分潤，以作為緩兵之計，讓股東打消撤資的念頭。」

醫美診所老闆簡昭隆（右）不具醫師資格，卻要求護理師替客戶打免疫細胞。（讀者提供）

▲醫美診所老闆簡昭隆（右）不具醫師資格，卻要求護理師替客戶打免疫細胞。

「簡昭隆的手法這幾年不斷進化，一開始他讓診所倒閉，再借屍還魂，改名之後原地重開，但現在診所的位置也會更換。」C小姐告訴本刊，診所倒閉後，不少購買療程的客戶才驚覺人去樓空、求償無門。

C小姐指出，一名已離職的同事在職期間推銷出很多療程，沒想到診所無預警停業，客戶氣得要她負責，但集團其他診所卻堅持不承接舊客戶，至今仍求償無門，「簡昭隆的診所一直開、一直倒，用同樣手法吸金，有如貴婦奈奈翻版，真的很可惡！」

員工不滿遭拖欠薪水，向主管反應，卻遭對方反嗆。（讀者提供）

▲員工不滿遭拖欠薪水，向主管反應，卻遭對方反嗆。

另一方面，前員工D先生也透露，簡昭隆是會計師，不具醫師資格，卻把自己當成醫師、幫客戶開醫囑，還要求護理師替客戶打免疫細胞，診所很多客戶都靠口耳相傳而來，根本不知內情。

對於簡昭隆的行徑，員工們無法接受，除了出面踢爆，也準備提告，並呼籲衛生局、勞動局介入調查，讓診所員工、股東、客戶的權益得到保障。

針對指控，簡昭隆透過一名黃姓主管回應表示，醫美診所經營一切合法，雖曾因周轉不靈拖欠薪水，但已全部還清，除此之外，指控均屬子虛烏有，是前員工惡意抹黑。

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