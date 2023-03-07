嘉義番路彈藥庫聯絡道路拓寬完工　有效串連大阿里山區觀光

▲▼ 嘉義縣番路鄉彈藥庫聯絡道路拓寬完工剪綵啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉觀光資源豐富，包括仁義潭、半天岩紫雲寺、彌陀禪寺櫻花、隙頂二延平步道觀雲平台等，吸引眾多遊客朝聖，其中陸軍第5彈藥儲備庫建築群（第一分庫）坐落於此長達60年，見證兩岸50年代軍備對峙，具特殊時代意義及代表性，番路鄉公所與文化觀光局規劃未來這塊昔日的軍事重地將朝觀光發展，首先考量道路使用問題，嘉縣府針對其對外聯絡道路拓寬改善，7日上午正式通車。

7日上午舉行通車竣工典禮，副縣長劉培東、營建署南工處長吳瑞安、議長張明達、番路鄉長蕭博勝等人剪綵、在路旁植樹，並走上路段實際體驗；劉培東說，考量未來彈藥儲備庫建築群的開發使用，道路現況會車空間不足，將影響番路鄉番路村、新福村交通便利性，爭取仁義潭特定區聯絡道路拓寬改善，藉拓寬設置安全舒適的行車環境、人行設施，才可從基礎有效提升觀光效益。

聯絡道路全長4.9公里，原路寬2.5～6公尺，拓寬後含側溝寬度至10公尺，雙向各1車道，提高用路人安全，並改善道路排水不佳等問題，番路鄉公所簡報時指出，工程總經費2億2,090萬，內政部營建署補助1億8,777萬元，地方款3313萬元則由縣府及番路公所共同負擔，刨除既有路面，鋪設5公分厚密級配瀝青混凝土面層，單側配置路燈，另有10處滯洪沉砂池與排水溝共構，110年8月動工，歷經一年半於今年2月初完工。

張明達說，爭取拓寬過程跑了好幾十趟國防部協調彈藥庫在此處對地方的發展影響，後續聯合營建署、縣府、鄉公所及地方民代共同支持、寫計畫，好不容易才取得補助動工，拓寬後希望吸引人潮來，經濟才能活絡，也會繼續向中央爭取更多福利。

吳瑞安表示，要爭取2億多的經費不容易，有地方機關的配合才能如期如質完工，路做得很好、很平，勢必成為提升觀光文化的一條道路。

蕭博勝說，今天可說是番路喜事，道路是決定觀光及未來發展的首要，將來會透過各鄉道如嘉124線、嘉124-1線、嘉126線等，串聯台3、台18線、縣道159甲線建構完整交通系統，整合仁義潭風景區、吳鳳廟特定區、半天岩紫雲寺、二延平山、樹木銀行、觸口自然教育中心及埔尾社區角落公園等重要縣定古蹟與景觀遊憩資源，一步步奠定鄉鎮魅力。

劉培東指出，感謝營建署協助補助一半以上款項，這段路經過陸軍第五彈藥庫，下方正是逐鹿社區，可以成為總體文化園區的概念，也可規畫以步道串聯提供民眾遊憩，彈性空間很大，相信通車後番路鄉會有更好的發展。