重現獵人「一坪的海岸線」！藝術家打造海景套房諷刺房價與現實

▲藝術家蕭逸玫從《獵人》獲得靈感，創作「一坪的海岸線」。（圖左／蕭逸玫作品；圖右／《獵人》一坪的海岸線遊戲卡。）

記者林育綾／綜合報導

日本動漫《獵人》的遊戲卡片「一坪的海岸線」是許多粉絲不陌生的詞彙，藝術家蕭逸將意義轉化重現，打造「海景第一排」理想套房，同時又張貼海景建案資訊，高昂價格又將觀眾拉回現實，如今個人展覽將於即日起至3月12日在「板橋435藝文特區」光復館展覽空間展出。

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▲蕭逸玫大面積紅地毯，打造「海景套房」的理想居住氛圍。（圖／新北市文化局）



藝術家蕭逸玫這次共展出8件油畫作品，創作以「海岸景色」、「二維空間」為主題，呈現舒適愜意的海邊生活，現場更以大面積紅地毯，打造「海景套房」的理想居住氛圍；但同時張貼陳列的海景建案售價資訊，高昂的價格又將觀者拉回現實，讓人們對於生活環境的美好憧憬，框縮在一處不知能否負擔的窗景與坪數裡，藉此探討安身之處的追尋與妥協。

尤其對熟悉《獵人》的粉絲來說，「一坪的海岸線」是個不陌生的詞彙，即為一位女子佇立在海景窗戶前的遊戲卡片。而蕭逸玫將意義轉化，成為現實中「美好生活期待」與「生存能力」相互權衡後的結果，在生活中竭盡全力，換取居家環境中一坪美麗的海岸線。

▲▼《一坪的海岸線》蕭逸玫個展，即日起至3月12日於板橋435藝文特區展出。（圖／新北市文化局）



蕭逸玫提到，「海景第一排」總能成為房地產廣告中不敗的宣傳金句，人們想像可以很「豐滿」，但往往現實卻很「骨感」。多數人只能選擇依自身處境來妥協選擇居住環境，仍絞盡腦汁地在最有限的三維空間，還有現實所能獲取的能力額度中，盡力營造出能讓自身感覺頂級良好的室內氛圍。

展間中廣佈紅色地毯，角落置上舒適桌椅與花草裝飾，灑下柔和燈光，耳邊縈繞不斷的海浪拍打聲響，讓觀眾宛如身處「想像中的海景套房」。牆上的油畫作品，則將三維空間減退為二維，以平穩沉靜的空間構圖，襯托作品中或坐或躺的人物與肢體。

而在擁有舒適享受的對立面，蕭逸玫在展牆上平塗出一塊面積，為「一坪的海藍色方塊」，周邊展示房仲網站上有關海景住宅的銷售資訊，讓觀者對比理解，在現今生活中需要付出多少代價，來換得一坪的海岸線美景。《一坪的海岸線》─蕭逸玫個展，即日起至3月12日，於板橋435藝文特區光復館展覽空間展出。

▲▼藝術家提到，人們想像可以很「豐滿」，但往往現實卻很「骨感」。（圖／新北市文化局）