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20歲車禍險癱不認命「努力站起活過30年」　善種子團助她蓋屋

▲台灣善種子義工團協助信義鄉生命鬥士幸姓婦人蓋屋，讓她擁有自己的家。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲台灣善種子義工團協助信義鄉生命鬥士幸姓婦人（前排中）蓋屋，讓她擁有自己的家。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉幸姓中年婦人自國小畢業即到台中當童工，後陸續在工廠打工，年方20歲時就不幸因發生車禍傷及頸椎，醫生原判定會終生癱瘓，但她不向命運低頭、努力復健6年後，終於慢慢脫離長期臥床生活，藉由助行器緩慢行動，迄今近30年。

南投縣社會及勞動處指出，幸女目前獨居於附屬主屋搭建起的夾屋，原為倉庫，還需經過巷子及廁所才能進入，環境極差；她除每月領有低收身障生活補助外，沒有其他固定收入，平日還得靠經濟也不寬裕的姊妹資助，鄉公所及社福團體會不定期提供生活物資協助，想自力建造家園實為不可能的任務。

▲台灣善種子義工團協助信義鄉生命鬥士幸姓婦人蓋屋，讓她擁有自己的家。（圖／南投縣政府提供）

所幸透過縣政府轉介，台灣善種子義工團邀請全國各地的會員、志工及善心人士，有錢出錢有力出力，於3月4日當天於地利村為幸女建造2房2廳1衛浴的組合屋：浴廁內有無障礙設備，從整地、埋設地樑到房屋組成及水電等，前後共動用120人次、經費超過100萬元，硬體結構完成後還提供新的傢俱、床組、洗衣機及冰箱等生活用品的配置。

縣府社勞處長林志忠表示，善種子義工團除自籌經費為幸女建屋，因每位參與的義工都須自行繳交保險、伙食費及住宿費用，等於做工時的便當都是自備的，無私善行令人感動，也讓幸女擁有自己溫暖的家、一圓夢想。

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