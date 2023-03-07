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猴痘一周爆3本土！疫苗接種首波3千人「六都先行」　第2波等清明後

▲▼疾管署3/7疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內短短一周內確認3起本土猴痘個案，個案分布南北不同三縣市，感染源不明。鑑於國內本土猴痘疫情升溫，疾管署副署長羅一鈞今（7）日宣布猴痘疫苗接種規劃，將分兩階段進行，首波先請六都安排轄區醫院設立接種點，以現有疫苗目標提供3千人接種，第二波則等待目前加購1萬劑疫苗到貨、完成檢驗封緘，預期最快清明連假後可提供民眾接種。

國內上周才確認首兩起本土猴痘個案，分別是新竹縣40多歲男性與高雄市20多歲男性，今日又增加一名北市30多歲男性確診，於2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，就醫確診，同樣也沒有出國史，相關接觸者有18人。這三人間都沒有關連，感染源調查中，屬於散發個案。

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有鑑於本土疫情風險增加，國內正在準備猴痘疫苗接種擴大安排，建立社區防火牆。疾管署日前召開專家會議，針對暴露前預防接種對象增為：正痘病毒屬實驗室操作人員、與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者、近6個月內曾有高風險性行為者等三類；預防型注射也會以皮內注射進行，所需劑量為皮下注射的五分之一。

羅一鈞說明，後續會分為兩階段規劃，目前手邊庫存1100劑猴痘疫苗先擴大提供，已經與地方衛生局開會，由於疫苗本身需在負20度保存，取出後12小時要用完，加上採取皮內注射一劑可供3~4人份，所以先選擇六都集中定點接種，以發揮最大效益。

六都將協調安排提報轄區醫院名單給疾管署，再進行工作協調會，針對接種作業、疫苗發配流程等事宜，進行說明討論，估計未來一周內陸續進行安排，至於最快何時可以提供民眾預約掛號，下周再進一步說明，預計會在本月內疫苗提供給高風險對象進行第一波接種，估計可供3千人施打。

至於第二波接種，則是等待目前加購的1萬劑疫苗到貨。羅一鈞說，目前還在採購程序，到貨以後要經食品藥物管理署封緘檢驗，也要再安排物流等事宜，初步看起來實際開放接種要等清明連假之後，屆時接種點將不僅限於六都，接種人數也可達到3萬至4萬人次。

▲▼猴痘說明。（圖／疾管署提供）

▲猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

疾管署公布「猴痘疫情防治專家會議」建議如下：

一、 猴痘疫苗：

(一) 擴大暴露前預防(PrEP)接種對象及增加接種方式：

1. 建議接種對象：

(1) 正痘病毒屬之實驗室操作人員。
(2) 與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防(PEP)疫苗，可於健康監測期滿後接種。
(3) 近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等。

2. 暴露前預防(PrEP)接種方式，在疫苗有限情況下，新增18歲以上族群可以「皮內」注射方式(皮內注射所需劑量為皮下注射的五分之一)，但有嚴重免疫不全者或蟹足腫病史者，不適用皮內注射，應採「皮下」接種。

3. 考量疫苗供應情形，高風險性行為者PrEP以先打1劑疫苗，提高涵蓋率為優先考量。

(二) 暴露後預防(PEP)：

與指標個案有高暴露風險密切接觸者，以「皮下」注射接種，並放寬至於最後一次暴露後 14 天內接種(惟建議4天內儘速接種)。

二、 新增猴痘抗病毒藥物使用對象

除原猴痘重症患者(包括：出血性疾病、融合型皮膚病灶、敗血症、腦炎等)增列對象如下：

(一) 嚴重免疫不全者，包含感染愛滋病毒且CD4<200 cells /mm3，白血病、淋巴瘤、全身性惡性腫瘤、器官移植等。

(二) 兒童族群(特別是一歲以下的嬰兒)、懷孕及哺乳婦女。同時增列體重小於13 公斤確診者藥物使用劑量和方式建議。

三、 強化一般民眾與社群衛教宣導，製作分眾文宣素材，並透過新媒體、風險對象常使用聊天平台及社群網絡等多元管道，提供防治相關訊息。

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