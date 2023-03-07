美投資大佬「錢卡在上海出不來」示警在中國投資要小心…官方回應

▲「新興市場教父」控訴在上海的資金無法轉至境外。（圖／翻攝自第一財經）

記者鄭思楠／綜合報導

美國新興市場知名投資人、Mobius Capital Partners聯合創始人Mark Mobius（麥樸思）公開對海外媒體稱，中共當局正在控制資本外流，他無法將自己在上海匯豐銀行帳中的資金轉到境外。對此，匯豐中國相關發言人回應，政策沒有變化。

為何錢無法匯出，麥樸思說他完全得不到解釋，當局並未明文規定「你不能把錢匯出」，卻設下多種障礙，例如「上繳長達20年的資金賺取紀錄」等。他示警，「因此，對於投資中國我會非常、非常謹慎。」

據《第一財經》報導，這一言論引發市場熱議，對此，大陸外匯局相關負責人表示，「已註意到該情況。經了解，相關業務屬於銀行在辦理具體業務中的基本流程和內控要求。我國資金跨境匯出入政策沒有任何變化。外匯局將一如既往推進高水平對外開放，同時指導和督促商業銀行優化跨境金融服務，提升服務水平。」

匯豐中國相關發言人也回應，「我們無法就客戶的情況發表評論，但需要澄清的是，我行未收到來自中國監管部門關於限制資金匯出的任何要求，也未獲悉中國政府在跨境資金匯出方面近期有任何政策變化。與各國情況類似，商業銀行業務辦理需要遵循一定流程和內控要求。」

現年86歲的麥樸思是新興市場投資界的著名人物，被稱為「新興市場教父」，他原為美資資管機構富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton) 的新興市場團隊執行主席，任職期間多次表示對中國股市的看好。他在富蘭克林鄧普頓工作了30年，於2018年1月退休。麥樸思還加入了印度早期的風險投資基金Equanimity Investments的投資委員會。