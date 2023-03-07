台版奇跡一本松：台日師生組團拜訪桃芝韌性樹　體會抗災精神

▲四河局長與日本、台灣師生參訪團在「桃芝韌性樹」前合影。（圖／南投縣消防局提供）

記者高堂堯／南投報導

日本311海嘯震災將屆滿12周年，日本關西學院大學與台灣成功大學師生日前組團赴南投縣參訪，特地在與日本東北災區「奇蹟一本松」有相仿遭遇的「桃芝韌性龍眼樹」前合影，體會台日2國在面對天然災害時展現的堅毅精神和勇氣。

日本關西學院大學副校長長峯純一、教授井上一郎與13名學生，以及成大政治系教授楊永年與學生4人，一行約20人，於3月4日上午先前往竹山鎮參加木屐寮社區發展論壇、進入生態滯洪園區，由水利署第四河川局長李友平、木屐寮生態文化協會榮譽理事長李振儀進行導覽與解說，讓台日師生們了解社區與生態滯洪園區的發展；日本師生觀察有10多年歷史的石雕與園區生態，也發現草地上有許多網絲狀的白色小型蜘蛛、復育的蝴蝶，都覺得新鮮又好奇。

台日師生團特別在歷經桃芝風災土石流但仍存活的「桃芝韌性龍眼樹」前合影，楊永年指出，日本東北地區在311震後有7萬多棵松樹遭海嘯吞噬，僅一棵奇跡似的存活，也被喻為「奇跡一本松」，雖然該樹2年後仍因海水造成土壤鹽化而死亡，日方仍花費1.5億日幣加以維護，目前存放於岩手縣的海嘯博物館。

▲水土保持局南投分局長陳榮俊於和雅社區進行生態魚梯工程講解。（圖／南投縣消防局提供）

至2019年，長峯純一邀請楊永年前往該校講學研究，期間前往日本東北氣仙沼市田野調查，返台後與木屐寮居民分享「奇跡一本松」的故事後，眾人才發現滯洪園區也有奇蹟存活的龍眼樹，而龍眼又是台灣東山、六甲、中寮、社頭、員林等地的重要農特產，具有台灣精神的代表性，。

台日師生團當天下午也轉赴自主防災表現優異的鹿谷鄉和雅社區，受和雅村長陳貞復、社區理事長葉孟鐘與理監事們熱烈歡迎，並由農委會水土保持局南投分局長陳榮俊解釋該單位執行的生態工程，特別是魚梯對生態的意義與影響。陳榮俊說明，水保局早期係以「救命」為前提，但和非營利組織頻繁互動後，現在也多所考量生物多樣性的議題，也做了很多努力，師生也與地方人士討論讓大學生進駐社區、結合與行銷目前和雅旅遊、長照等特色的可能性。