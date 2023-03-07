失聯移工癌末不敢就醫　移民署助返家...她感恩：忘不了台灣的好

▲癌末失聯移工阿莉（右2）自行到案，移民署公私合作、溫暖協助返國。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者高堂堯／南投報導

隨國際疫情逐漸緩和、國際航班恢復運行，移民署為協助逾期停（居）留外來人口儘速平安返國，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」；南投縣專勤隊日前即受理1名癌末移工「阿莉」（化名）自行到案，並與「官心協會」一同協助她就醫及返家。

南投縣專勤隊指出，印尼籍移工阿莉原從事監護工工作，失聯後因擔憂被查獲，終日過著躲躲藏藏的日子，甚至罹患子宮頸癌數年、身體不適也不敢就醫；近期因身體病痛加驟，愈發思念家鄉愛子，但又無力負擔返國罰鍰及機票等費用，於是在同鄉介紹下向「官心協會」尋求幫助。

「官心協會」理事長官宸誼隨即陪同阿莉到移民署自行到案，並在南投縣專勤隊、服務站協助下，儘速辦理相關證件，也籌措到經費繳納罰鍰和買機票，更安排她在返鄉前就醫，暫時穩定病情；阿莉懷著感恩道謝說：台灣是有溫暖人情的好地方，忘不了台灣對她的好，也感謝移民署和「官心協會」，讓她終於可以返回印尼家鄉與家人團聚。

移民署南投縣專勤隊隊長陳介章表示，《入出國及移民法》部分條文修正草案日前已送立法院審查，修法後，外國人逾期停（居）留罰鍰將從現行2000到1萬元，加重到3萬到15萬元，管制來台期間也可能從最高3年改成10年；移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」將於6月30日截止，專案期間自行到案且符合資格者，將「從寬論處」採取免收容、低罰鍰、得不管制等3項措施，呼籲外籍人士趕快自行到案。

更多資訊可撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」，或南投縣專勤隊電話049-2246810洽詢。