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單親運將1違規求乘客別檢舉　自揭苦衷「剩2次機會」感動4千人

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲計程車司機寫下的字條感動大量網友。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者崔子柔／綜合報導

疫情雖然已逐漸降溫，但過去3年仍影響不少人的工作。一名計程車司機就是因為受到波及，直到現在孩子放假時也必須工作賺錢，只好做一件違規行為，「希望您高抬貴手不要檢舉我」。

一名網友昨（6）日在臉書社團「爆廢公社」分享網傳圖片，照片是從計程車後座拍下，司機在椅背貼了一張手寫字條，內容指出，他的生活和收入受到疫情影響，只能在孩子放假時繼續工作，「我是一名單親爸，父母都已經不在了，沒人可以幫忙我」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲字條內容。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

所以該名司機只能讓孩子坐在副駕，「或是在後車廂睡覺」，先前因為受到乘客檢舉，所以他才寫下這張字條，希望乘客能夠諒解，「我只剩下2次的機會了，請您高抬貴手，拜託您了」。網友PO出的另張圖片，則拍下一名男童在副駕睡覺的畫面。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲乘客拍下司機的孩子。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

該則貼文吸引超過4千7百人按讚，網友紛紛替該名司機的處境感到不捨，留言表示，「不知道大哥被生活打了多少巴掌才會寫出這寫文字，加油」、「檢舉的到底有什麼事？像我看到這種我絕對直接給多一點車資當小費」、「認真生活的人不該被奧客霸凌」、「曾經我也有坐過載孩子的，但是還沒上車就會先告知；沒有覺得不妥。都是為了生活」、「真的看了很不捨希望檢舉魔人高抬貴手」、「大家要學會將心比心，若換成是自己，無他人顧小孩，賺的又不多時，真的是不得已要將小孩帶在身邊」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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