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嘉義婦幼關懷協會攜手民進黨嘉市黨部　設「愛在嘉義食物銀行」

▲▼ 愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉義市黨部攜手「愛在嘉義食物銀行正式啟動」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉義市黨部攜手「愛在嘉義食物銀行正式啟動」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義市愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉義市黨部合辦的「愛在嘉義食物銀行」6日上午舉辦啟動茶會，宣布正式營運，台灣食物銀行聯合會理事長、市府社會處長黃毅晨也專程與會共襄盛舉！

▲▼ 愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉義市黨部攜手「愛在嘉義食物銀行正式啟動」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲愛在嘉義婦幼關懷協會理事長，同時也是嘉義市議員黃露慧長期熱心公益 。（圖／記者翁伊森翻攝）

協會理事長黃露慧表示，擔任民意代表這十多年來，她與弟弟黃大祐議員之所以一直堅持推動「在地食物銀行計畫」與「國中小學營養午餐免費」，是因為有感於政府救濟程序的僵化，讓那些突遭變故的家庭、差一點符合資格的「邊緣戶」，被規定拒於門外、求助無門，他們不是中低收入戶，過得卻比中低收入戶更辛苦。雖然「在地食物銀行計畫」在黃露慧與黃大祐議員長期推動下，成為市府施政項目，但「做了」跟「做好」，卻仍然有難以跨越的鴻溝。

▲▼ 愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉義市黨部攜手「愛在嘉義食物銀行正式啟動」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為了補強社會福利、縮小貧富差距、保護弱勢孩子，因此，由黃露慧偕「愛在嘉義婦幼關懷協會」與民進黨嘉義市黨部「社福組」合作自營的「愛在嘉義實物銀行」關懷據點，連結良心企業與社會福利，讓可能被浪費的物資糧食，成為弱勢家庭、邊緣戶、急需幫助的鄉親都可依靠的資源！同時過程公開透明，並善盡「宣傳」與「引導」，希望讓「在地食物銀行」成為民眾最親切的鄰家幫手！

市府社會處長黃毅晨表示，對於黃露慧議員有心成立的食物銀行，市府肯定並樂觀其成，也期待公私協力，讓弱勢民眾可以得到更多幫助。

▲▼ 愛在嘉義婦幼關懷協會與民進黨嘉義市黨部攜手「愛在嘉義食物銀行正式啟動」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「食物銀行」的先驅、台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示，很高興看到黃露慧議員願意花費心思，在嘉義市成立具有規模的食物銀行，他非常樂意把「公益共享」能在地方「穩定運作、持續成長、契合需求」的"Know How"全部分享，也祝褔愛在嘉義食物銀行能持續成長茁壯，幫助更多的民眾。

黃露慧表示，今天親自把台灣公益共享最完善的經驗帶到嘉義市，讓嘉義市的公益能量升級！這個想法也得到民進黨嘉義市黨部幹部的一致贊同！

身而為人，溫飽該是最基本的權益。黃露慧表示，希望聯合志同道合的夥伴們，能幫助更多的孩子、更多的家庭，從愛出發，讓嘉義更好。

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