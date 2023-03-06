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大陸 大陸焦點 特派現場

陸定今年為兩岸「交流年」　寇健文：不代表「硬的一手」就會放掉

▲▼「解析2023年中共全國兩會」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲「解析2023年中共全國兩會」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸全國兩會正在北京召開，政大國研中心主任寇健文6日表示，中共將今年定位為兩岸「交流年」，希望和平發展，但這不代表「硬的一手」就放棄了，「他訴求軟的，像是中華文化、和平發展的方向，又會被軍機擾台這些東西干擾，這對中共的對台政策是一個大挑戰。」

寇健文在「解析2023年中共全國兩會」座談會上提到，大陸國務院總理李克強在政府工作報告裡面強調了和平發展，但在看中共文件時，要看他說的，也要看「他沒說的」，因為「沒說的」並不代表不存在。

▼大陸兩會正在北京召開。（圖／達志／美聯社）

▲▼中國大陸全國兩會,李克強,習近平。（圖／達志／美聯社）

寇健文解釋，中共把今年定位成兩岸「交流年」，希望和平發展，但這不代表「硬的一手」他放棄了，他照樣存在，尤其今年台灣有總統大選，預計中共「軟的一手、硬的一手」還是會交叉運用，甚至彼此干擾，「他訴求軟的，像是中華文化、和平發展這個方向，又會被軍機擾台這些東西干擾，這對中共的對台政策是一個大挑戰。」

寇健文更提到，一些具體的問題中共官方也應該去思考，「中共要恢復兩岸的交流，那交流有保障嗎？」

寇健文指出，2018、2019年左右，有台灣的學者拿到邀請函過去交流，結果被國安部的人請去「喝咖啡」，甚至被留置，「這已經讓學者之間的交流產生很大的疑慮，我覺得中共官方要去思考，不管是說法上面，還是行動上面，都要有個表示，怎麼樣才能確保我們過去的學者不受到干擾。」

▼李克強進行政府工作報告。（圖／達志／美聯社）

▲▼中國大陸全國兩會,李克強,習近平。（圖／達志／美聯社）

寇健文說，光是他知道的就有3個案例，「你說你要交流，那前面的帳怎麼算呢？總是要讓大家覺得安心吧？這是鴻門宴還是交流？萬一我去了以後，你又把我請去『喝咖啡』了，又把我扣在那邊，那這是什麼意思？這不是待客之道。」

寇健文還說，交流也要有討論空間，因為現在大陸的官方管制實在是越來越嚴，很多聽到的消息是，大陸的學者有時候對於跟台灣的學者互動，是會有擔心的，甚至根本不願意，因為怕碰到麻煩，「這種疑慮、心態，如果要讓兩岸的交流正常進行的話，是不能夠存在的。」

寇健文強調，大陸應該要去思考，怎麼樣讓大陸的學者，跟台灣的學者交流溝通時，可以是輕鬆開放的，不會有那麼多政治上的顧慮。

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關鍵字：

交流兩岸政大硬的一手李克強

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