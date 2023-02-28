別再送錢了！夫豪花2萬送「鈔票花束」　人妻1原因求饒：真的怕了

▲大馬人妻收到老公送的鈔票花束，卻因為拆紙鈔的過程太艱辛而下令老公不准再送了，下同。（圖／翻攝自Facebook／Vivi Siew Yee Ong）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞人妻汪銹瑜最近收到丈夫價值3148令吉（約新台幣2萬1500元）的鈔票花束，讓她感動不已。可惜感動的心情並未維持多久，因為汪銹瑜在拆開花束的過程中，不僅耗費了3個小時，還不小心弄破了不少紙鈔，導致部分鈔票因為破損無法使用，不得不被當成廢紙丟掉，讓汪銹瑜氣得下令「不准再送了」。

據《星洲日報》報導，汪銹瑜的丈夫為了證明自己愛她一生一世的決心，大手筆花了馬幣3148令吉，製成網路近來流行的「有錢花」，送給汪銹瑜當禮物。他以馬幣50令吉、10令吉和1令吉面額的紙鈔，折成了一束馬幣520令吉和2束馬幣1314令吉的花束，讓汪銹瑜在收到禮物時感動不已。

然而，所有的浪漫與感動在汪銹瑜開始要拆花束的瞬間，全都化成了夢魘，因為花束上的錢都粘得很緊，汪銹瑜必須小心翼翼地將它們一一拆開，才能避免紙鈔破損，整個過程不僅耗時，還十分耗力，於是她只好請求小孩和弟弟幫忙，眾人共花了3小時，才終於將花束全部拆開。

汪銹瑜透露，儘管他們在過程中已十分謹慎，但還是不小心弄破了不少紙鈔，「我們拆完花之後還要把一些只有輕微破損的紙鈔重新黏起來，另外還有一些已經破到無法辨識的鈔票就只能被迫當廢紙丟掉，其他被拆開的紙鈔也皺巴巴的，看起來就像是垃圾一樣，真的讓我感覺心很累」。

汪銹瑜對丈夫的誠意深表感動，但她也十分心疼丈夫，認為要示愛其實也可以用其他的方式，「雖然老公還給得起我這些1314的花束，但我收過一次也就夠了，這一次我也真的怕了，希望老公以後不要再送我『有錢花』了」。不少網友也十分贊同汪銹瑜的想法，認為另一半直接送錢，或是帶家人去旅行更有意義。