北市鼓勵「毛孩認養」方案限額120份　吳沛憶批：蔣萬安政策又一場空

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市動保處推出「浪愛有保庇」方案，在台北市動物之家認養毛孩，並在今年內完成自主寵物保險投保的飼主，即可獲市值1500元超商禮券；但民進黨台北市議員吳沛憶質疑，台北市長蔣萬安選前承諾打造「寵物友善城市」，但「浪愛有包庇」比過去「認養就送保險」方案更沒誠意，且還限定120名，根本是無心為毛孩謀取福利。

北市動保處近日推出「浪愛有保庇」活動，凡在台北市動物之家認養過毛小孩，並在今年內為其完成寵物保險投保之飼主，可向動保處申請一份市值1500元的超商禮券，首波活動限定120份。

吳沛憶指出，為促進民眾對犬貓認養意願，台北市過去就有「給浪浪一個家好險有你」專案，鼓勵民眾認養流浪動物贈送保險，但2020年時議會曾批評，在超過1000件領養案例中，僅有382件完成投保，成效不到4成。

吳沛憶強調，過去寵物保險用送的，成效已不彰顯，蔣萬安推「浪愛有保庇」還要飼主先掏腰包投保，才有機會禮券，不僅無法提升民眾認養意願，限額120份根本是交差了事，無助減輕飼主負擔。

最後，吳沛憶呼籲，蔣萬安選舉時拿毛孩蹭聲量，上任後就該兌現承諾，包括寵物保險、狗狗公園、寵物專車等政見，皆未看到規劃，蔣萬安若無心為毛孩，就不要蹭毛孩來騙讚；北市毛小孩日益增加，盼蔣萬安的寵物友善城市政策，不會又是空話一場。

▼民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者林敬旻攝）