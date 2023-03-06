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超商開賣「珍珠奶茶」了！限時只要49元爽喝　24小時都買得到

▲▼7-11 CITY PEARL珍珠奶茶。（圖／7-11提供）

▲7-11將於3/8起開賣全新「CITY PEARL珍珠奶茶」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

人人都愛的「珍珠奶茶」，現在去超商也能買到了！就有超商宣布，將在3/8起於全台門市開賣珍珠奶茶，嚴選紅茶以黃金比例融合、搭配佛手柑柑橘香氣，打造獨家全新伯爵紅茶風味，更首度加入軟Q原味黑珍珠，復刻記憶中的珍珠奶茶風味，且還可享限時嚐鮮價49元爽喝一波。

7-11自2019年將CITY系列現調飲品拓展出「CITY PEARL」全新珍珠品牌，積極導入全門市販售，並於同年率零售通路之先推出「黑糖珍珠撞奶」，至今已創下超過4千萬杯佳績，相當於每3秒即售出一杯，而CITY PEARL也不斷顛覆想像，持續於不同季節推出限定新品，如近期草莓季推出「春日莓好氣泡珍珠」，上市首周即突破10萬杯。

▲▼7-11 CITY PEARL珍珠奶茶。（圖／7-11提供）

▲「CITY PEARL珍珠奶茶」為伯爵紅茶風味基底搭配具冬瓜清香的軟Q原味黑珍珠。

今（6）日7-11再宣布好消息，將在3/8起於全台門市推出最新「CITY PEARL珍珠奶茶」，首次研發具冬瓜清香的軟Q原味黑珍珠，圓潤珠心特別研發最適咀嚼大小、外軟內Q，更獨家打造全新伯爵紅茶風味為基底，黃金比例融合佛手柑柑橘香氣，喝起來十分具有層次，且3/8至3/21止，還可享嚐鮮價每杯49元。

▲▼辻利茶舗「粉嫩櫻花祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供）

▲最新抹茶櫻花系列甜點開吃。（圖／辻利茶舗提供，下同）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」強勢迎來「粉嫩櫻花祭」，首推這條「嫻櫻莓果卷」，嚴選日本國產八重櫻漬鹽拌入西班牙覆盆莓鮮奶油，再包進招牌抹茶戚風蛋糕當中，每一口都能吃到淡淡櫻漬鹽結合酸甜莓果香，還有宇治抹茶的微苦滋味；加碼必吃「櫻花冰心大福」，是日本八重櫻漬鹽結合北海道鮮奶油的組合，大口咬下有綿密鹹甜的櫻花冰心餡，搭配外層Q彈大福皮，簡直超滿足，即日起陸續上市。

▲▼辻利茶舗「粉嫩櫻花祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供）

▲全新抹茶莓果卷吃得到淡淡櫻花香。

▲▼辻利茶舗「粉嫩櫻花祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供）

▲冰心大福也推出櫻花口味。

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