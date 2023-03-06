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有抹茶生巧起司塔、滿餡千層！　「9款抹茶烘焙甜點」超商限定吃

▲▼全家抹茶季開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商抹茶季開跑了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

抹茶控衝了！超商終於迎來最新的「抹茶季」，嚴選來自日本靜岡、鹿兒島、森半及台灣等不同產地的抹茶入料，一口氣推出9款抹茶限定烘焙甜點，像是必吃的就有抹茶生巧起司塔、抹茶千層蛋糕、抹茶乳酪蛋糕等，加碼還要搶喝茶量升級20%的「厚濃靜岡抹茶拿鐵」，濃郁口感讓人忍不住一口接一口，3月7日起陸續上市。

▲▼全家抹茶季開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼抹茶生巧起司塔、抹茶千層蛋糕必吃。

▲▼全家抹茶季開跑。（圖／記者蕭筠攝）

全家「抹茶季」來了，特意網羅9款烘焙甜點，首推這顆「抹茶生巧起司塔」，每一口都能吃到抹茶生巧結合抹茶起司的雙重內餡，而「抹茶千層蛋糕」是靜岡抹茶餡搭配奶香十足的抹茶蛋皮，還有入口即化的「抹茶方度乳酪蛋糕」，是日本鹿兒島抹茶粉結合北海道乳酪，打造超綿密口感。

▲▼全家抹茶季開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲厚濃靜岡抹茶拿鐵提升20%的茶粉用量，口感更濃郁。

▲▼全家抹茶季開跑。（圖／記者蕭筠攝）

▲抹茶熔岩蛋糕有流心餡，抹茶奶蓋滿餡麵包則是鹹甜口感。

加碼再喝升級版「厚濃靜岡抹茶拿鐵」，採用日本直輸100%靜岡抹茶，並提升20%的茶粉用量，讓整體口感更加香濃醇厚，一口就能感受到濃濃日式風情，以及「濃抹茶小山丘」、「抹茶熔岩蛋糕」等吃，以上品項預計3月8日起於全門市開賣。

另，3月7日起搶先開吃的則有靜岡抹茶搭配台灣抹茶的鹹甜「抹茶奶蓋滿餡麵包」、抹茶奶霜結合抹茶豆沙的「雙重抹茶鬆餅」，3月14日起還有「靜岡抹茶鬆餅皮」、「抹茶QQ糬果」，抹茶控通通不能放過。

▲▼辻利茶舗「粉嫩櫻花祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗推出2款春季限定甜點。（圖／辻利茶舗提供）

另，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」近日則有2款春季限定甜點等吃，首推「嫻櫻莓果卷」，嚴選日本國產八重櫻漬鹽拌入西班牙覆盆莓鮮奶油，再包進招牌抹茶戚風蛋糕當中，每一口都能吃到淡淡櫻漬鹽結合酸甜莓果香，還有宇治抹茶的微苦滋味；加碼必吃「櫻花冰心大福」，是日本八重櫻漬鹽結合北海道鮮奶油的組合，大口咬下有綿密鹹甜的櫻花冰心餡，搭配外層Q彈大福皮，簡直超滿足，把握機會吃。

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