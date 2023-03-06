只能撐21天！　曾文水庫蓄水率今早剩19.19％

記者黃翊婷／綜合報導

南台灣缺水情況日趨嚴峻，經濟部水利署統計，曾文水庫蓄水率已跌破2成，昨日（5日）剩下19.7％，估計僅能供水21天，今日（6日）一早蓄水率仍持續下降至19.19％。

▲曾文水庫蓄水量持續下降。（資料照／記者林悅翻攝）

南部降雨量創新低，根據水利署6日早上6時的統計資料顯示，曾文水庫目前的蓄水量為9725萬立方公尺，蓄水率19.19％；南化水庫為4176萬立方公尺，46.66％；烏山頭水庫為3846萬立方公尺，48.56％。

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▲6日早上6時各地水庫水情。（圖／翻攝自水利署）

根據《中時新聞網》報導，曾文水庫蓄水量近日不斷下降，5日蓄水率已跌破2成，剩下19.7％，供應天數只剩下21天；水利署表示，雖然氣象局對於未來2個月的降雨情形抱持不樂觀態度，但後續會將曾文、烏山頭水庫聯合運用，合計蓄水量達到1.4億噸，再加上節水、擴大開鑿抗旱井等配套措施，希望做到4月底前台南、高雄不進入分區供水。

水利署也在3月1日成立旱災中央災害應變中心，由經濟部長王美花擔任指揮官，邀集行政院災害防救辦公室、國家科學及技術委員會、交通部、教育部、行政院農業委員會、環境保護署等中央單位及地方政府召開工作會報，經會中各單位研商評估，高屏溪流量已降至每秒7.4立方公尺，加上預測未來一季降雨偏少機率高，決定高雄地區自3月8日起由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。

水利署表示，為因應後續南部春雨偏少及晚梅的可能性，經濟部已協請高雄市政府、台水公司、水利署積極趕辦「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，採取強化區域調度、增鑿54口抗旱水井及提升既有淨水場處理能力等措施，務必於4月底前完成增供每日13.6萬噸水量；目前台電公司也密切與水利署合作，水庫發電尾水充分提供民生、產業及農業使用，並於下游堰壩蓄存，讓水資源發揮最大效益。