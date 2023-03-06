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「疫苗+1」今開跑！9大QA一次看　秒懂接種對象、廠牌怎麼選

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠疫苗大型接種站，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情逐漸步入尾聲，為了後續防疫鬆綁、解封，指揮中心今（6）日開始實施「疫苗+1」全民新冠疫苗接種活動，鼓勵國人再來接種一劑新冠疫苗，提升群體免疫保護力，進一步達到穩健開放，恢復正常生活。《ETtoday新聞雲》整理幾9大QA，一次解惑。▲▼2／23「疫苗+1」方案。（圖／指揮中心提供）

▲「疫苗+1」方案。（圖／指揮中心提供）

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Q1、疫苗+1接種運動實施期間為何？活動結束之後還能打疫苗嗎？

根據指揮中心規劃，本次接種運動實施期間自112年3月6日至4月30日止。此期間各縣市將增加接種可近性（如設置社區接種站等），民眾可於此期間踴躍接種。

若於實施期間無法接種的民眾，後續仍可至各地方政府安排/指定之合約醫療院所接種疫苗。

Q2、疫苗+1適用對象有哪些人？

指揮中心規劃，本次活動以促進「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今(112)年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」等3類對象接種疫苗為主軸。基本上，今年沒有打過次世代BA.5疫苗，且距離確診新冠或者接種前一劑疫苗間隔符合規定，就可以接種。

Q3、如果確診或者打過疫苗要間隔多久？

若曾確診，接種疫苗時間須與確診日期間隔3個月(84天)以上；若已打過至少2劑，接種疫苗時間須與前1劑疫苗間隔3個月(84天)以上。

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾可以依照自身需求選擇打哪一種新冠疫苗，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

Q4、有哪些疫苗可以選擇？

沒有接種過任何一劑疫苗、沒有完成基礎劑的民眾，依照年齡可分為：6個月以上至12歲以下兒童得選擇「單價莫德納」或「BNT疫苗」，12歲以上民眾可選擇「Novavax疫苗」或「BNT疫苗」

至於6歲以上沒有接種過莫德納BA.5次世代疫苗者，可以選擇「莫德納BA.5次世代疫苗」，12歲以上者另可選「Novavax疫苗」

Q5、如果「今年」已經打過1劑莫德納BA.5次世代疫苗且間隔3個月以上，這次還要打嗎？

否，本次接種運動實施對象為「6歲以上於今(112)年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」對象。也就是說，今年1月1日起，已打過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾，不屬於本活動實施及動員對象，其今年已接種劑次會納入通案性年度接種建議計算。

Q6、如果「去年」已接種1劑莫德納BA.5次世代疫苗且間隔3個月以上，適用這次活動嗎？

是，本次接種運動實施對象為「6歲以上於今(112)年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」。因此，若與去年接種之雙價BA.4/5次世代疫苗間隔3個月（84天）以上，具接種需求民眾可再接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗。

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

Q7、若符合實施對象，追加劑可選擇接種Novavax嗎？

可以，Novavax疫苗核准適用年齡為12歲以上，亦提供民眾接種選擇。指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，部分民眾考量身體因素，希望副作用可以低一點，可以選擇Novavax單價疫苗作為追加劑，根據相關研究，打Novavax單價疫苗對於BA.1、BA.5變異株同樣可以產生抗體保護力。

Q8、已經打好幾劑疫苗，還要再+1嗎？

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎表示，疫苗接種後保護力非永久，「疫苗加一劑」可提升預防保護力，尤其可有效降低染疫後住院、重症及死亡機率；爲防疫穩健開放，恢復正常生活，須全民共同參與，進一步提升國內群體免疫保護力。

Q9、如果擔心副作用是否要疫苗+1？

李秉穎提到，疫苗接種具安全性，副作用一般輕微且於數天內緩解，常見爲疲倦或肌肉痠痛，相較未接種疫苗，可有效降低重症及死亡風險，保護個人健康。指揮中心也會提供不同廠牌/平台疫苗以利選擇。

民眾如果想瞭解各縣市疫苗接種規劃安排，疾管署官網設置疫苗+1專區彙整各類資料，包含「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，可炸找選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種，還有各縣市相關鼓勵措施一覽，民眾也可至各地方政府衛生局之官方網頁、粉絲專頁等取得更多最新消息。

▲▼3/2疫苗+1專區上線。（圖／指揮中心提供）

▲疫苗+1專區上線。（圖／指揮中心提供）

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