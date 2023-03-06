開放寄杯、冷熱互換！　超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

▲全家3月好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備搶！全家每月限時1天「好咖日」又來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有極鬆餅買6送3、罐裝咖啡買6送6等2大好康，今（6）日上午10時起於APP隨買跨店取準時開賣，並開放寄杯、互換冷熱。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也有限時優惠。

全家3月好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2023年9月30日；加碼還有「Let's Café罐裝咖啡買6送6」及「極鬆餅任選買6送3」等，兌換期限為2023年6月3日前，數量有限、售完為止，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開搶。

▲必勝客大比薩限時下殺199元吃。

咖啡買完肯定也要來點速食小確幸，必勝客即日起至3月12日祭出「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷大比薩、雙層美式臘腸大比薩、彩蔬鮮菇大比薩、燻雞絲蘑菇大比薩、煙燻黃金總匯大比薩、臘腸起司三重奏大比薩、白醬燻雞培根大比薩、熱帶鳳梨鮮蝦大比薩共8款，最多可現省441元，提醒台北南港餐廳店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店、金門店不適用此優惠。