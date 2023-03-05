威力彩飆11.5億！民俗專家曝「紅包裝10元」拜1神　包開運招財

▲威力彩頭獎上看11.5億。（示意圖／CTWANT提供）

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威力彩連槓13期，頭獎獎金上看11.5億，讓不少民眾都想試試手氣。對此，民俗專家廖大乙教戰開運小妙招，只要趁著明天（農曆2月15日）向太上老君祈求庇佑，便可開運招財，但切記不能準備含「牛肉」成分的供品祭拜，以免觸犯禁忌。

廖大乙表示，會有此一說法是因為，傳說太上老君的坐騎是「青牛」，因其外貌與牛極為相似，故「供奉牛肉」遂成祭拜太上老君的一大禁忌，可改用鮮花、水果、壽桃、餅乾等供品。

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另外，廖大乙透露，也可在紅包袋內裝入1元或10元硬幣招財，金額多寡無所謂，最重要的是心誠則靈，「神明不會因金額多或少而對信眾大小眼」，並分享自己曾用此方法成功轉運。

廖大乙進一步補充，民眾準備完紅包袋後，便可向神明祈求保佑獲得威力彩、大樂透頭獎，而後再將紅包袋投入宮廟香油錢箱中，直至廟方人員打開紅包袋整理香油錢時，便可集氣開運。不過，他也提醒，若是不孝之人或作惡多端，是無法獲得神明眷顧，唯有多多行善、濟貧扶弱，才有可能受到神明庇佑幸運中獎。

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