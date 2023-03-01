今起停發2類人免費快篩！3月防疫新制一次看　校園口罩令下周解禁

▲自今日起，停止發放入境免費快篩試劑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

指揮中心宣布，自今（1日）起，停發入境人員、確診者之密切接觸者公費家用快篩試劑；校園口罩令鬆綁、「疫苗+1」活動也將於3/6實施。新制上路，《ETtoday新聞雲》整理3月重點防疫措施，供民眾參考。

一、3/1起 2類人停發免費快篩試劑

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原先入境人員、確診者之密切接觸者皆可免費領取1劑家用抗原快篩試劑。不過指揮中心表示，考量疫情趨緩、國內販售家用快篩試劑通路普及，自3/1起停止提供入境人員及確診者之密切接觸者公費家用抗原快篩試劑。

入境人員以航班表定抵台時間為準，確診者之密切接觸者則以確診者隔離起始日為準。但所有入境人員及確診者之密切接觸者仍維持7天自主防疫。

二、3/6起 校園口罩令鬆綁

自3/6起，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，跟進室內口罩放寬措施。

教育部根據指揮中心建議，分成「應該戴、自主戴、建議戴」等3類口罩放寬措施，同時將各級學校口罩區分為「校園室內、指定場所、特殊情境」等3類進行管制。其中，校園室內由師生自主決定是否戴口罩；但校園內保健中心，或在校車、接駁車等公共運輸工具上，屬於指定場所，依規定都要全程佩戴口罩。

三、3/6起「疫苗+1」疫苗接種運動上路

指揮中心宣布，自3/6～4/30實施「疫苗+1」加強接種計畫，主要適用對象為3類人，包括：未接種任何一劑疫苗、尚未完成基礎劑接種、還沒接種次世代BA.5疫苗等3類對象。另今年1/1起已經接種過BA.5次世代疫苗，算為年度接種建議，不屬於本次活動對象。

指揮中心呼籲上述對象響應接種，以增進免疫保護力，做好開放準備。活動期間將透過與各地方政府共同推動，由各縣市安排/指定合約醫療院所提供接種服務，並運用增設疫苗診次及設置社區接種站等方式，增進民眾接種可近性。

▲「疫苗+1」方案。（圖／指揮中心提供，下同）

▲▼「疫苗+1」QA。