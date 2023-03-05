竊賊囂張闖神社！　京都兩尊「稻荷狐狸像」被偷了

▲京都「太將軍神社東三條神社」的兩尊稻荷狐狸像被偷走。（圖／翻攝自推特／@taishougun3）



記者張方瑀／綜合報導

日本京都市東山區一間神社發生偷盜事件，且被偷走的居然是社內兩尊稻荷狐狸（Kitsune）神像，價值約50萬日圓（約台幣6.8萬元），神社代表立刻報警並在推特發文表示，「我們從先祖開始就小心翼翼地守護著這兩尊稻荷神，希望它能盡快回到原來的地方。」

根據《每日新聞》報導，京都「太將軍神社東三條神社」的兩尊稻荷狐狸像，在2月23日被發現遭偷走，神社代表三芳德光表示，他是在當天下午4時左右發現神像布建，「一開始以為是惡作劇，想說會不會在院內其他地方，但到處都沒有，到底是誰又為什麼要偷神像呢？」

荒熊稲荷社の狐像二体が

居なくなってしまいました



警察の方にお願いして捜査して頂いておりますが



先祖代々より大切に守ってきた狐さんですので

元の場所に帰って来ることを願います pic.twitter.com/COy4LBZb9Q — 大将軍神社東三條社 (@taishougun3) February 23, 2023

這兩尊稻荷狐狸神像從50多年前就放在這座神社內，位置就在神社錢箱的左右檯座上，每尊的重量約為5公斤，高度為50公分；這兩尊神像在2017年曾重新粉刷過，價值約50萬日圓。

「太將軍神社東三條神社」也在官方推特發文表示，目前已經報警處理，「我們從先祖開始就小心翼翼地守護著這兩尊稻荷神，希望它能盡快回到原來的地方。」三芳德光也說，「現在只能等著好消息，希望犯人能將它放回原處。」

這則貼文有超過1.2萬網友轉貼，同時許多網友留言表示，「願狐狸平安歸來」、「稻荷大人被綁架了嗎？」、「惹怒了狐狸神後果要自負阿」、「希望狐狸大神能平安回家」、「連神像都敢偷真的太可怕了！」