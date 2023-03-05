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夫妻性慾太強創約砲群「公開揪砲」　人妻只有這禁忌！2派網友狂戰

▲▼澳洲一對年輕情侶因難忍性慾，公然在法庭3次發生性行為而被判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名人妻分享她和老公如何經營開放式關係。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

現代人對於性事越來越開放，不少人即使有另一半也接受開放式關係。一名人妻就透露，她和老公性慾都很強，也同意彼此約砲，最後甚至和雙方的固定砲友創立群組，「有點像打麻將一樣，三缺一的時候就在裡面喊一聲」，引起廣大網友討論。

該名人妻3日在Dcard發文表示，她和老公交往3年後結婚，婚前就討論過彼此對於性方面的看法，「因為我們性慾都很強，但生活中總會有些無法被滿足的時候，所以一直以來都是同意對方約砲的，一直到現在結婚兩年了還是如此」。

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原PO提到，她和老公都有固定的砲友，甚至建立了群組方便約砲，省得後續還要跟彼此報備，她認為，要開放式關係的前提是「確定自己能夠性愛分離」和「另一半隨時可以詢問、查看、合理干涉你和砲友之間的所有事」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO分享約砲群組的對話內容。（圖／翻攝自Dcard）

原PO分享，她和老公有愛、有感情，自然不希望對方和其他人發展戀愛關係，所以彼此同意能隨時查看對話紀錄確認是否有越界，對她而言，在性事以外的情侶互動像是約會、關心、分享生活、道晚安等行為才算是越界，「簡單來說就是任何聊天、非床上的單獨相處都不行」。

文章曝光後引起熱烈討論，不少網友認同原PO的做法，紛紛留言表示，「結婚本來就該找基本價值觀相同的人結婚。比如會約砲的，就找同樣會約砲的就好。雙方規則有講好，就沒啥問題」、「感情、關係，本來就是兩人達成共識就好」、「沒有必要去對他們的行為做評價吧？在他們都可以接受而且也沒妨礙到別人的情況下沒有錯啊」。

也有人無法認同，「沒有惡意，但我真的完全不能接受欸，我想到我老公跟其他人發生關係我就覺得渾身不舒服」、「想到另一半是怎麼吻對方，就覺得很疙瘩，兩個若是肉慾很強，應該是能很頻繁的呀」、「三觀真的碎光，實在很好奇也難以理解到底是如何發展出這樣子的價值觀的」，不過多數人都認為，雖然自己無法接受，但能尊重原PO的做法。

▼網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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