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桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展　分享學生多類型創作

▲桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展，分享學生多類型創作

▲桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展，分享學生多類型創作。（圖／擷取自曾士達臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園國中第36屆美術班「奇聞藝事」畢業成果畫展，即日起至3月12日於桃園市政府文化局2、3樓畫廊展出。曾姓學生家長於參展後表示，此次展出的百餘件作品，內容涵蓋了西畫、書畫、版畫、設計四大類別等，以多類型的創作與市民們分享美術班三年的學習成果，看見美術班教師致力於美術教育的推動，以及許多小小藝術家的努力。

▲桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展，分享學生多類型創作

桃園國中美術班成立迄今已30多年，學校著重於學生全人化的發展。在知識涵養、美學能量及繪畫技巧上皆努力培養，以多元、豐富的藝術課程，刺激學生的創意思維，增加學生生活美學涵養。並透過各種形式的探索、反思及觀察來了解自我能力，累積藝術創作經驗開拓學生視野與觀念，以期學生們成為多元、全人的藝術人、文創人。

▲桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展，分享學生多類型創作

▲北區版畫第一名《鴿子與四季》。（圖／擷取自曾士達臉書）

本次畫展主題為「奇聞藝事」，尼采：「當你凝視深淵，深淵也在凝視你」，同時當你勾勒美術，美術也在勾勒你。學生西畫作品囊括了如夢境般的超現實素描、風雲四起般光影交織的水彩、表達對社會事務和社會風流的漫畫，以及訴說景仰之情的偶像牆。

▲桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展，分享學生多類型創作

水墨作品則包羅萬象，除純樸恬靜的田園風光，繁華喧囂的都市風貌，歷史宮廷中的鋪殿花，學生透過墨色與線條，從而展現所觀察到的宏觀世界；書法作品精緻細膩的小楷圓扇創作，「字如其人」將自身的精氣神陶鑄在書畫作品；設計與版畫作品是思緒與現實的結合，歡迎市民朋友們能蒞臨現場欣賞，並給予這群藝術家學生們支持與鼓勵。

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