嚇呆了！校園圍牆、地面都是血...警沿血跡找到醉男急送醫

▲桃園國中後圍牆人行道驚見大片血跡。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

27歲劉姓男子因酒後遭玻璃割傷手腕，19日清晨沿著桃園國中後圍牆留下大灘血跡，一度讓經過學生和家長緊張不已，警方沿著血跡在附巷弄的停車棚找到倒臥的劉男，經送醫後及時挽救一命。

▲▼連牆上都有遺留斑斑血跡，警方跟循血跡尋找傷者。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所昨日上午接獲民眾報案，指稱在桃園國中後圍牆人行道上發現許多血跡，請警方派員協助瞭解。警員彭凱昱及謝竣揚立即趕抵現場，經訪查周邊民眾，他們表示有看到一名疑似酒醉男子右手腕大量流血，搖搖晃晃經過不知去向，員警擔心男子大量失血可能危及生命，立即呼叫支援，並分頭找尋。

▲▼警方在停車棚找到倒臥的劉男，經送醫後及時挽救一命。（圖／桃園警分局提供）

員警沿著血跡發現不僅地面上，連牆上都有斑斑血跡，所幸約5分鐘後員警在桃園區中山北路某私人停車場的停車棚內，發現受傷倒臥在地奄奄一息的劉姓男子，員警立即通報消防人員到場協助救護送醫，並通知家屬到院照顧。後續經瞭解係劉男酒後不慎遭玻璃割傷，因當時酒醉不以為意，準備回家再請家人帶他就醫，卻迷路走到車棚倒臥在地，幸好員警及時將其送醫挽回一命，否則後果不堪設想。