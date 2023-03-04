新北外送員遭2煞當街強行擄走　載到山區痛毆全身傷...原因曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋一名Uber Eats外送員2日晚間7點多，行經萬安街把車臨停，要進店家接單之際，突然遭2名男子攔下，一陣拳打腳踢後強押上車，押人的轎車不等後門還沒關上，就急忙加速駛離現場，附近民眾都看傻了！後來惡煞把外送員載到土城山區痛毆，再開車到樹林、迴龍等地區亂繞，企圖躲過警方追緝。

▲外送員當街遭擄，押人的轎車後門還沒關，就急忙加速駛離現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於外送員被擄走時，街上有不少民眾目擊恐怖過程，嚇得趕緊報案，警方循線桃園市龜山區萬壽路一段攔到該部轎車，並以妨害自由現行犯逮捕車上4人，現場查扣棍棒、束帶、膠帶及手機等物品；外送員身上多處瘀傷，無生命危險。

警方調查，29歲陳姓外送員正在追求一名女子（化名花花），殊不知20歲的蔣姓男子也喜歡花花，為了讓陳男知難而退，蔣男找了3名友人商量對策，最後決定擄人並毒打一頓。

▲惡煞在樹林、迴龍等地區亂繞，但仍躲不過警方追緝，最後在桃園龜山被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

蔣男跟同夥於2日晚間6點多，至板橋區和平路集結，待陳男於外送接單時，一行人持棍棒將其押上車，並載到土城的山區痛毆。狡猾的蔣男擔心被警方抓到，因此跟同夥開車亂繞，沿途行經樹林、迴龍等地區，但警方只花短短2小時，就在龜山成功攔車逮人。全案依妨害自由及傷害罪嫌將蔣男等4人移送偵辦。

▲▼警方獲報後2小時左右即逮到擄人惡煞，並在車上找到束帶、膠帶，還有已經被打凹的鋁棒。（圖／記者陳雕文翻攝）