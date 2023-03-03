以為中1.5億大樂透只剩400　他控彩券行掉包結果又心碎了

▲黃姓男子指控彩券行動手腳，掉包他的大樂透頭獎中獎彩券。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子指控中山區1間彩券行沈姓員工，在幫忙刷彩券確認中獎結果時，突然急著刪除螢幕顯示的一連串數字，疑似動手腳，暗槓他當期的1.5億元頭獎彩券，涉嫌詐欺等罪，但台北地檢署調查，如果兌獎結果超過5萬元，兌獎螢幕不會出現數字，且這間彩券行當天也沒開出頭獎，3日將沈姓員工處分不起訴。

黃男提告指出，他在2020年6月19日下午4點多，帶著10多張從三重購買的大樂透彩券，請1名男性櫃員幫忙刷條碼，確認中獎結果，接著黃男看到顯示螢幕上出現一長串的數字，正想著自己中了大獎，沒想到螢幕突然被清空，男性櫃員只給他1張中400元的彩金。

黃男認為男性櫃員企圖要趁他來不及注意的時候，刪除螢幕顯示數字，把他購買的第109000052期中獎號1、6、22、25、33、48、特別號19彩券私吞，因此行蒐證，在街頭拍下沈姓男櫃員的照片後，向台北地檢署提告。

檢察官接案後交由檢察事務官進行調查，結果彩券行女店員到案表示，並沒有聘請男櫃員，沈男只是店長的親戚，且因為系統設定的關係，兌獎在5萬元以下，螢幕上會顯示中獎金額以及「恭喜中獎」，如果超過5萬元，螢幕上會顯示「恭喜中獎，未獲授權，請到指定銀行兌換」，不會出現如黃男所說的一長串數字。

檢事官為求慎重，接著再詢問台彩的開獎兌獎紀錄，挨告的這間彩券行，當天確實沒有開出大獎，檢察官因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴沈男。