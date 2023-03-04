台中透天厝惡火！樓上二哥一家3口慘死　樓下三弟全家幸運逃劫

▲台中透天厝火警，二哥的兒子因為房間不夠睡在二樓逃過一劫，見親友被抬出崩潰抱頭蹲地 。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、翁子皓／台中報導

台中市后里區智生路一間透天厝4日凌晨發生火警，造成住在3樓以回收為生的黃姓二哥、二哥老婆、二哥的長孫不幸罹難，二哥的長子燒燙傷，但意識清楚。至於住在2樓的黃姓三弟一家，則因緊急發現樓上起火，幸運逃生，其中黃姓二哥的小兒子因房間不夠，與叔叔一家同住2樓，因此逃過一劫。

▲台中后里透天厝大火。（圖／民眾提供）

據了解，黃姓一家有兄弟3人，大哥經營餐廳，二哥為回收業者，三弟則在工廠工作，經營餐廳的大哥後來把餐廳給二哥、三弟當住家，自己則搬出去住。二哥與妻子、長子與長孫同住在3樓；三弟則與妻子、女兒同住2樓。另外，二哥小兒子因3樓房間不夠，也與三弟一家同住2樓。

不料，這棟3層樓透天厝在今（4）日凌晨2點27分發生火警，3樓因多為木造易燃隔間，火勢蔓延迅速，導致68歲黃姓二哥、65歲二哥老婆、22歲二哥的長孫逃生不及，被救出時已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治，44歲二哥的長子有燒燙傷，意識清楚，目前送醫插管中。

而住在二樓的三弟一家，因迅速發現火警，成功逃離，全家獲救，其中與三弟一家同睡2樓的40歲二哥小兒子，雖躲過一劫，但看著3樓的父母與親人被一一從火場抬出，當場懊悔得抱頭蹲地痛哭，讓人看得相當不捨。