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快訊／點火驅蛇燒死5親人　倖存阿公「縱火+過失致死」2罪起訴

▲▼台中大里火警5死，倖存的陳姓阿公。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中大里火警5死，倖存的陳姓阿公遭涉放火、過失致死罪起訴。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中大里今年1月初一場火警奪走5條性命，包含陳姓屋主6月大的外孫、62歲妻子林女、32歲小兒子、38歲長女以及11歲長孫，一家六口中只有陳姓屋主存活，事後陳男供稱係因屋內有蛇，點燃防滑墊、引燃高粱酒驅蛇，一下又說他引燃洗腎用的止血帶，以瓦斯爐點火驅蛇。案經檢察官偵查終結，認被告陳男涉犯放火及過失致死罪嫌，將陳提起公訴，並於今日送審。

▲疑「點火驅蛇」卻燒死5親人，台中倖存阿公涉放火、過失致死遭起訴。（圖／記者白珈陽攝）

▲今年初大里一戶民宅傳出惡火，一家六口有5人葬身火海。（圖／記者白珈陽攝）

檢警調查，陳男罹患高血壓、腎衰竭等慢性疾病，且因糖尿病、意外車禍後接受截肢手術，行動不便，且因意識狀態與精神不穩定，案發當天因精神狀態處於「譫妄症」發作，認為屋內出現蛇隻，需放火驅蛇，結果導致家中5人葬身火海。

台中地檢署檢察官吳婉萍指揮警方及消防人員、鑑識人員進行勘驗及火災原因鑑識之相關蒐證調查，同時就5名死者進行相驗事宜及訊問相關證人，釐清事故發生原因後，也針對陳男之精神狀態送請中國醫藥大學附設醫院進行精神鑑定，報告中指出，陳男於案發時犯有急性譫妄症，推估陳男未來之再犯或危害公共安全之可能性為「中度」到「高度」。

針對所有供述、事證及精神鑑定報告綜整考量後，檢察官認為陳男案發時辨識能力顯著降低，故其所為之放火行為，涉嫌《刑法》放火及過失致死罪嫌，向法院依通常程序提起公訴；地檢署檢察官並於今日送審時，也請法院考量被告陳男有危害公共安全之虞，並有緊急之必要等情，將陳男暫時安置在司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所。

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