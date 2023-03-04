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分析／賴清德首戰傳捷報　空戰交叉火網助蔡培慧翻轉藍綠版圖

▲▼竹山挺培慧、進國會 賴清德：讓「前山第一城」將蔡培慧送入立法院。（圖／民進黨提供）

▲賴清德（左）自農曆春節後，短短1個多月內出席將近30場公開行程，力挺蔡培慧（右）。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第二選舉區立委補選結果出爐，民進黨候選人蔡培慧跌破外界眼鏡勝出，小贏國民黨候選人林明溱1925票，民進黨首度在該選區單一席次選舉中拿下勝利，終止去年九合一選舉後「3連敗」慘況，替綠營注入一劑強心針。回顧此次選戰過程，民進黨集全黨之力發動空戰攻勢，意圖複製2022年台中市第二選區立委補選成功模式，力抗堅強組織優勢的藍軍，選前街頭巷尾出現「票投林明溱，豪宅送兒孫」耳語，最終訴求發酵，成功翻轉藍營鐵票倉南投。

回顧本次選舉過程，民進黨今年1月初整合黨內有意參選者，提名被視為「最強棒」的蔡培慧，但當時適逢民進黨在地方選舉遭逢重大挫敗，蔡培慧才剛剛敗給國民黨提名的南投縣長許淑華，綠營支持者意志消沈，加上蔡培慧昔日著重經營第一選區，此役算是「跨區」參選第二選區立委，政壇多認為藍軍勝選十拿九穩，使得蔡再度投身選戰不免有些「悲情」的味道。

根據過去選舉經驗，立委補選的投票率不若大選，最終勝負關鍵往往掌握在「組織票源」，而南投縣向來被視為國民黨鐵票倉，林明溱8年縣長任期剛屆，過去也在第二選區擔任民代，組織實力不言而喻。

綠營輔選人士直言，自2008年立委選制改為單一選區兩票制後，民進黨從未在南投縣贏過立委席次，遑論國民黨在南投長期執政了17年，「要撼動藍綠版塊不是那麼容易」，因此，這次補選最重要的意義就是，要撼動南投縣藍綠版圖，改變當地的政治文化，打破數十年來結構不平衡、惡劣選風的窘況，「走路工、賄選等等，地方傳的繪聲繪影，這是人盡皆知的事情。」

更重要的意義是，南投縣立委補選一役，被視為民進黨主席賴清德接掌黨機器後首戰，也是2024總統及立委大選前哨戰，選舉結果將牽動未來選情。盤點農曆年後直至選舉投票日前夕，賴清德每個周末都親赴南投拉抬蔡培慧的選情，短短1個多月內公開合體行程將近30場，除了大讚蔡培慧北漂求學後仍心繫南投，細數其問政與治理實績，亦針對不同行程「客製化」提供火力。

舉例來說，賴清德在竹山造勢場助講時直指當地垃圾山沉痾，痛罵林明溱「用拒絕垃圾的態度，拒絕他再來參選立委」；前往開山聖王廟宇參香時提出應學習祂無私精神，投給「大公無私」的候選人，而不是安排兒子當縣長特助的林明溱；出席醫事人員座談會時，以與會者過去守護人民健康不顧生命危險作為對比，訴求推動南投的進步，則必須找更多人支持蔡培慧。

據透露，賴清德原本去年中旬才因為椎間盤突出壓迫神經，進行緊急手術，1個多月以來，他強忍腰椎不適，戴護具硬拚，堅持在南投顛簸的山路奔波輔選，更親自致電給南投地方要角，化解2005年縣長選舉時，時任立委的蔡煌瑯挑戰爭取連任的林宗男所釀下的心結，黨內整合遠勝過往。

另一方面，民進黨中央黨部作為輔選機器，也在空戰火力上提供奧援，除了由民進黨副秘書長黃建嘉率領團隊進駐南投，中央黨部也把握每天上午舉行記者會的時間，公布林明溱縣長任內各種爭議，包括安排兒子擔任不在編制內的縣長特助、替兩個兒子購買豪宅、任內無法解決垃圾問題、縣長任內5年以考察名義出國高達133次，在在引發輿論熱議，也成為蔡培慧扭轉選情的關鍵因素。

綠營人士直言，這次的選舉情勢很像2022年台中市第二選區立委補選的狀況，儘管林明溱擁有在地組織優勢，但過去競選立委、縣長時都是「全國一起選」，許多存在多年的爭議難以被注意及討論，至於蔡培慧從政時間雖短，不過學經歷俱佳、條件優異，現在「全國都在看這場選舉」，如同民進黨昔日對抗地面戰組織實力雄厚的顏家，透過揭弊發揮空戰優勢，最終「贏回正義」口號發酵拿下勝利，此役蔡培慧喊出「為南投爭一口氣」訴求，搭配綠營空陸戰部隊，最終突破劣勢獲得勝利，也為尚未走出去年1126敗選陰霾的民進黨注入一劑強心針。

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