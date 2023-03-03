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快訊／Netflix大當機！網頁版「無法開啟」　鄉民哀號一片

▲▼ Netflix,影音串流平台,影音平台。（圖／路透社）

▲影音串流平台Netflix 3日晚間傳出無預警當機。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

Netflix無預警掛了！根據Downdetector 的回報系統顯示，Netflix在台灣時間 3/3晚間8點18分開始問題數量大幅飆升，許多網友遇到 Netflix網頁版無法開啟、無法正常運作的狀況，但電視、手機未受到影響。

消息一出，不少鄉民在PTT哀號「我也連不上」、「App正常，但網頁沒辦法連」、「電纜又被吸管堵住了」、「網頁壞了」、「手機可以，電腦打不開+1」、「網頁版GG」。

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